Nagle przerwali prace na terenie szpitala. Konieczna była interwencja saperów! [ZDJĘCIA]

Zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w środę, 23 września około godz. 8.30. Pracownicy wykonujący prace ziemne, którzy natrafili na przedmiot, zachowali się właściwie i natychmiast powiadomili policję.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, w tym policjanta z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego KPP w Kościanie. Po rozpoznaniu potwierdził on, że znalezisko to mina przeciwpancerna pochodząca z czasów II wojny światowej. W pobliżu ujawniono również inne przedmioty, które mogą pochodzić z tego samego okresu.

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Policjanci zabezpieczyli i oznakowali miejsce znalezienia. O sprawie powiadomiono patrol saperski Wojska Polskiego. Po przybyciu na miejsce żołnierze zabezpieczą minę, a następnie przetransportują ją na poligon, gdzie zostanie zneutralizowana. Saperzy sprawdzą również teren, aby upewnić się, czy w ziemi nie znajdują się kolejne niebezpieczne pozostałości.

Na tę chwilę nie było konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego. Do czasu zakończenia działań przez saperów miejsce pozostaje zabezpieczone przez policjantów.

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło już ponad 80 lat, jej pozostałości wciąż można znaleźć podczas prac ziemnych. Niewybuchy, niewypały, pociski czy elementy uzbrojenia mogą znajdować się także na terenach miejskich.

Policjanci przypominają: takiego przedmiotu nie wolno dotykać, przenosić ani próbować samodzielnie rozbroić. W przypadku znalezienia czegoś, co może być niewybuchem, należy oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić policję.