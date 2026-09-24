Zignorował czerwone światło na przejeździe i utknął pod rogatkami! Chwilę później nadjechał pociąg

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło pod koniec sierpnia na przejeździe kolejowym przy ul. Ostrorogskiej w Szamotułach. Kierowca ciężarowej Scanii wjechał na przejazd pomimo czerwonego światła nadawanego przez sygnalizator.

Jak przekazała ast. szt. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring udostępniony policjantom przez PKP. Na nagraniu widać, jak ciężarówka zatrzymuje się bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem.

Sytuacja mogła skończyć się tragicznie. Policjanci wszczęli postępowanie, którego celem było ustalenie kierującego pojazdem. Funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą Scanii siedział 46-letni mieszkaniec powiatu złotowskiego.

Mężczyzna został wezwany do szamotulskiej komendy. W tym miesiącu stawił się na miejscu i przyznał do popełnienia wykroczenia. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 2000 złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych.

Policja przypomina, że w przypadku ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w warunkach recydywy mandat może wynieść nawet 4000 złotych.

To nie jedyne niebezpieczne zdarzenie, którym w ostatnim czasie zajmowali się szamotulscy policjanci. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące przejazdu kolejowego w miejscowości Kępa. Na przesłanym zdjęciu widać samochód osobowy unieruchomiony pomiędzy przejazdami kolejowymi. W tej sprawie postępowanie nadal trwa.

Policjanci podkreślają, że czerwone światło na przejeździe kolejowym oznacza bezwzględny zakaz wjazdu. Nawet jeśli kierowcy wydaje się, że zdąży jeszcze przejechać, nie powinien podejmować takiego ryzyka.