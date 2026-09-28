Tragiczna seria wypadków z udziałem motocyklistów. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-28 15:11

W ciągu ostatniej doby na mazowieckich drogach doszło do trzech poważnych wypadków. Zginęło dwóch motocyklistów, a jeden z obrażeniami trafił do szpitala. Do zdarzeń doszło w centrum Warszawy, na Bielanach oraz w Radomiu.

  • W Śródmieściu na al. Jana Pawła II doszło do zderzenia motocykla z hybrydową toyotą, wskutek czego kierowca jednośladu wylądował w szpitalu.
  • Na bielańskiej ulicy Arkuszowej życie stracił młody mężczyzna po tym, jak jego maszyna uderzyła w dwa inne pojazdy.
  • Z kolei w Radomiu przy ul. Szarych Szeregów motocyklista zmarł na miejscu po kolizji z dwiema osobówkami, do której doszło w poniedziałek.

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Wypadek motocyklisty w centrum Warszawy. Zderzenie przy Złotych Tarasach

Pierwszy z wypadków wydarzył się w niedzielę przed południem w rejonie Złotych Tarasów. Na al. Jana Pawła II zderzyły się Honda oraz Toyota Prius używana jako taksówka. Motocyklista poruszał się w stronę ronda Zgrupowania AK „Radosław”. Toyota nadjechała od strony ul. Chałubińskiego. Jej kierowca zamierzał skręcić w ul. Złotą. Podczas wykonywania tego manewru doszło do kolizji z motocyklem. Jednoślad uderzył w tylną część Toyoty. Kierujący motocyklem spadł z pojazdu i zatrzymał się kilkanaście metrów dalej.

Toyota po zderzeniu zjechała w kierunku miejsc parkingowych i uderzyła jeszcze w znak drogowy. Poszkodowany motocyklista był przytomny. Został zabrany przez ratowników do szpitala. Miał doznać obrażeń nóg, w tym urazu w okolicy biodra. Samochodem kierował obywatel Tadżykistanu.

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Śmiertelny wypadek na Bielanach. Motocyklista uderzył w dwa auta

Tego samego dnia, kilka godzin później, doszło do śmiertelnego wypadku na warszawskich Bielanach. Około godz. 17.20 na ul. Arkuszowej młody motocyklista zderzył się z dwoma samochodami.  Mężczyzna jechał od strony ul. Estrady w kierunku Opalin. W pewnym momencie stracił panowanie nad motocyklem i upadł. Następnie doszło do kontaktu z Fordem oraz Cuprą. Obrażenia kierującego były bardzo poważne. Pomimo prowadzonej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł na miejscu. Według informacji Miejskiego Reportera motocyklista miał wcześniej rozpocząć manewr wyprzedzania. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że gdy próbował wrócić na swój pas, miał uderzyć w Cuprę. Następnie znalazł się na torze jazdy Forda jadącego z przeciwnego kierunku. Okoliczności wypadku są wyjaśniane.

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Kolejna tragedia na Mazowszu. Motocyklista zginął w Radomiu

W poniedziałek, 28 września, doszło do kolejnego śmiertelnego zdarzenia z udziałem motocyklisty. Tym razem tragedia wydarzyła się w Radomiu. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Radomiu, około godz. 12.30 na ul. Szarych Szeregów motocyklista zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. Mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowały służby, które zajęły się zabezpieczeniem miejsca wypadku i ustaleniem jego dokładnych okoliczności.

Źródło: Miejski Reporter, KMP Radom

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