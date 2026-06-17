Ogromny pożar autobusu na Pradze-Południe. Płomienie wybuchły w trakcie jazdy!

Pożar autobusu na ruchliwej arterii

Do zdarzenia doszło w środę, tuż przed godz. 19:00, na ruchliwej arterii prowadzącej w stronę Grochowa. Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA mł. ogn. Konrad Margulski z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, ogień pojawił się w tylnej części pojazdu i bardzo szybko się rozprzestrzenił. Strażacy błyskawicznie dotarli na miejsce i rozpoczęli akcję gaśniczą.

Pasażerowie uciekli w ostatniej chwili

Według relacji służb wszyscy pasażerowie zdążyli opuścić autobus, gdy tylko zauważyli dym. To cud, że nikt nie został poszkodowany — tylna część pojazdu spłonęła niemal całkowicie.

— Wszystkie osoby podróżujące autobusem opuściły go przed naszym przyjazdem. Spaleniu uległ szczególnie tył autobusu — poinformował strażak.

Policja ustala przyczynę pożaru

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia. Policja prowadzi czynności, które mają wyjaśnić, czy doszło do awarii technicznej, czy może zaprószenia ognia z innego powodu.

Ogromne utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej

Pożar sparaliżował ruch w kierunku Grochowa. Jezdnia została całkowicie zablokowana, a strażacy zapowiedzieli, że ich działania potrwają jeszcze jakiś czas.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o poważnych utrudnieniach w kursowaniu wielu linii autobusowych: 141, 143, 182, 188, 502, 514, 520, 523, 525. Pojazdy skierowano objazdami na najbliższe przejezdne trasy.

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