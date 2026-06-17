Ogromny pożar autobusu na Pradze-Południe. Płomienie wybuchły w trakcie jazdy!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-17 19:25

Na Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie doszło do dramatycznego pożaru autobusu miejskiego. Ogień pojawił się nagle w tylnej części pojazdu, zmuszając pasażerów do natychmiastowej ewakuacji. Na szczęście nikt nie został ranny, ale część autobusu doszczętnie spłonęła.

Pożar autobusu na ruchliwej arterii

Do zdarzenia doszło w środę, tuż przed godz. 19:00, na ruchliwej arterii prowadzącej w stronę Grochowa. Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA mł. ogn. Konrad Margulski z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, ogień pojawił się w tylnej części pojazdu i bardzo szybko się rozprzestrzenił. Strażacy błyskawicznie dotarli na miejsce i rozpoczęli akcję gaśniczą.

Pasażerowie uciekli w ostatniej chwili

Według relacji służb wszyscy pasażerowie zdążyli opuścić autobus, gdy tylko zauważyli dym. To cud, że nikt nie został poszkodowany — tylna część pojazdu spłonęła niemal całkowicie.

— Wszystkie osoby podróżujące autobusem opuściły go przed naszym przyjazdem. Spaleniu uległ szczególnie tył autobusu — poinformował strażak.

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Policja ustala przyczynę pożaru

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia. Policja prowadzi czynności, które mają wyjaśnić, czy doszło do awarii technicznej, czy może zaprószenia ognia z innego powodu.

Ogromne utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej

Pożar sparaliżował ruch w kierunku Grochowa. Jezdnia została całkowicie zablokowana, a strażacy zapowiedzieli, że ich działania potrwają jeszcze jakiś czas.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o poważnych utrudnieniach w kursowaniu wielu linii autobusowych: 141, 143, 182, 188, 502, 514, 520, 523, 525. Pojazdy skierowano objazdami na najbliższe przejezdne trasy.

Pożar autobusu miejskiego Al. Stanów Zjednoczonych
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