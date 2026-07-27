Warszawskie tory tramwajowe w rozsypce! Na ulicy Stawki odpadła betonowa płyta, składy na objazdach

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-27 12:32

To kolejna już w ostatnim czasie awaria torów tramwajowych na ul. Stawki w Śródmieściu. Kilka tygodni temu betonowe płyty zapadły się na wysokości Karmelickiej i Dzikiej. Tym razem do awarii doszło na fragmencie torów pomiędzy ulicami Pokorną i Dubois. Tramwajarze naprawiają usterkę. Składy jeżdżą objazdami.

Na Stawki z torów tramwajowych odpadła betonowa płyta!

Niedzielna usterka (26 lipca) na 34-letnim torowisku w ulicy Stawki, pomiędzy ulicami Pokorną i Dubois, sparaliżowała ruch tramwajowy w centrum stolicy.

„Jedna ze starych, mocno zużytych płyt betonowych opadła, przez co w torze południowym powstała wklęsłość, uniemożliwiająca prowadzenie ruchu tramwajowego” - przekazały Tramwaje Warszawskie. Jak tłumaczą, powodem najprawdopodobniej są sędziwy wiek konstrukcji oraz obfite deszcze z ubiegłego tygodnia. „Gdy ponad trzy dekady temu torowisko było budowane, nie zadbano o odpowiednie odwodnienie jego konstrukcji” - podają tramwajarze.

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Prace na Stawki trwają

Naprawa uszkodzonego toru rozpoczęła się już w niedzielę wieczorem. Według szacunków ma potrwać dwa dni. „Nasi pracownicy będą pracowali non-stop, by jak najszybciej usunąć awarię i przywrócić ruch tramwajowy. Prace będą prowadzone także w nocy, bardzo przepraszamy mieszkańców za tę uciążliwość, staramy się jak najszybciej przywrócić ruch” - przekazały Tramwaje Warszawskie.

Warto nadmienić, że są to jedynie doraźne naprawy rozlatujących się powoli torów tramwajowych. Kompleksowy remont całego torowiska w ciągu ulicy Stawki zaplanowany jest bowiem dopiero na 2028 rok i ma być połączony z całkowitą modernizacją torów w al. Jana Pawła II.

„Żeby zagwarantować przejezdność do tego czasu, na jesieni br. planujemy nieco dłuższe, tygodniowe wyłączenie ruchu tramwajowego w Stawki, aby prewencyjnie naprawić kilka innych miejsc, w których potencjalnie może dojść do nagłej usterki” - poinformowali tramwajarze.

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Tramwaje na objazdach

Przez usterkę w najbliższych dniach pasażerów tramwajów czekają poważne utrudnienia. W związku z awaryjnym remontem torowiska od poniedziałku, 27 lipca, aż do zakończenia naprawy (czyli planowo przez około dwa dni) ruch tramwajowy na ul. Stawki jest wstrzymany w obydwu kierunkach, a składy linii 16, 17 i 76 jeżdżą trasami objazdowymi.

  • 16 w obu kierunkach: METRO MŁOCINY -..- Al. Jana Pawła II – rondo zgrupowania AK „Radosław – Zygmunta Słomińskiego – most Gdański – Stefana Starzyńskiego – rondo Stefana Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy -..- MIASTECZKO WILANÓW
  • 17 w obu kierunkach: Tarchomin Kościelny-..- Marymoncka – Juliusza Słowackiego – pl. Wilsona – Adama Mickiewicza – gen. Andersa -..- SŁUŻEWIEC
  • 76 w kierunku krańca Nowe Bemowo: MIASTECZKO WILANÓW -..- gen. Andersa – MURANOWSKA 08

Zawieszone zostaje też funkcjonowanie przystanków Rondo „Radosława” 05 i 06, Stawki 05 i 56oraz Dzika 03 i 04.

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Warszawskie tory tramwajowe w rozsypce! Na ulicy Stawki odpadła betonowa płyta, składy na objazdach
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