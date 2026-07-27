17-latek stracił panowanie nad quadem. Maszyna rąbnęła w auta i zatrzymała się na płocie

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-27 10:18

Niedzielna przejażdżka zakończyła się koszmarnym wypadkiem. W miejscowości Setropie w powiecie płockim siedemnastoletni kierowca quada nagle zjechał z trasy, po czym staranował zaparkowane pojazdy i roztrzaskał się na ogrodzeniu. Poszkodowany odniósł poważne obrażenia i musiał zostać natychmiast przetransportowany do szpitala przez załogę śmigłowca ratunkowego. Funkcjonariusze policji ustalają teraz szczegóły tego dramatycznego zdarzenia.

17-latek rozbił quada o auta i ogrodzenie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Autor: KMP w Płocku/ Materiały prasowe

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło w niedzielę 26 lipca chwilę po godzinie dziewiętnastej w miejscowości Setropie na terenie gminy Drobin. Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu mundurowych wynika jasno, że młody chłopak z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn całkowicie stracił panowanie nad czterokołowcem. Rozpędzona maszyna zjechała nagle z drogi publicznej na teren prywatnej posesji i z ogromnym impetem wpadła w dwa zaparkowane tam samochody, a finalnie z impetem uderzyła w płot.

Polecany artykuł:

Spadochroniarz spadł na pole obok domu. Skok zakończył się hospitalizacją

Uderzenie charakteryzowało się potężną siłą rażenia. Cała okolica zdarzenia była usłana oderwanymi częściami pojazdów i połamanymi fragmentami plastikowej karoserii. Jedno z uszkodzonych aut miało kompletnie zdemolowaną tylną część nadwozia. Z kolei sam czterokołowiec zatrzymał się ostatecznie dopiero na przydomowym ogrodzeniu.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?

Największe obrażenia w tym zdarzeniu odniósł nastoletni kierowca. Ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Stan poszkodowanego okazał się jednak na tyle krytyczny, że podjęto decyzję o pilnym wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po odpowiednim ustabilizowaniu pacjent został przetransportowany drogą powietrzną do szpitala.

Bezpośrednio po zderzeniu lokalna droga została całkowicie wyłączona z ruchu pojazdów. Funkcjonariusze policji dokładnie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do szczegółowych oględzin. Technicy skrupulatnie zbierają wszelkie ślady materialne, aby krok po kroku odtworzyć dokładny przebieg tego dramatycznego popołudnia.

Obecnie nie są jeszcze znane powody utraty kontroli nad pojazdem przez siedemnastolatka. Prowadzący sprawę policjanci zaznaczają, że trwa wnikliwe badanie przyczyn wypadku i na obecnym etapie absolutnie nie można przesądzać o bezpośrednim powodzie tragedii. Śledczy dokładnie przeanalizują wszystkie okoliczności tego zdarzenia, aby ostatecznie zamknąć postępowanie.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK