41-latek zaatakował 13-latkę w parku. Chwycił ją za szyję! Policja zatrzymała go po nagraniu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-26 16:21

Szokujące sceny w Wołominie. 41-letni mężczyzna miał zaatakować 13-letnią dziewczynkę, bo nie spodobało mu się, że jeździła hulajnogą. Według zgłoszenia miał ją wyzywać, grozić, szarpać, popychać i chwytać za szyję. Całe zajście zostało nagrane. Mężczyzna został zatrzymany, a przy nim policjanci znaleźli marihuanę.

41-latek zaatakował 13-latkę w parku. Chwycił ją za szyję! Policja zatrzymała go po nagraniu
Autor: KSP/ Materiały prasowe
  • 41-latek miał zaatakować 13-latkę w parku przy ul. Moniuszki.
  • Zajście zostało nagrane, materiał zabezpieczyli policjanci.
  • Mężczyzna usłyszał sześć zarzutów. Zastosowano wobec niego dozór i zakaz kontaktu z dziewczynką.
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Zaatakował dziewczynkę przez hulajnogę

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w parku miejskim przy ul. Moniuszki w Wołominie. Z zawiadomienia wynika, że do 13-latki, która wcześniej jeździła na hulajnodze elektrycznej, podszedł mężczyzna. Miał kierować pod jej adresem wulgarne i obraźliwe słowa oraz groźby dotyczące pozbawienia zdrowia i życia, a także uszkodzenia mienia.

Na tym się nie skończyło. 41-latek miał szarpać i popychać dziewczynkę oraz chwytać ją za szyję. W pewnym momencie miał także rzucić jej hulajnogą, uszkadzając ją.

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Wszystko zostało nagrane

Przebieg zdarzenia został zarejestrowany. Jak przekazała policja, na nagraniu widoczne i słyszalne jest zachowanie mężczyzny wobec małoletniej. Materiał został zabezpieczony i stał się jednym z dowodów w sprawie. Kryminalni z Wołomina ustalili tożsamość mężczyzny. 21 sierpnia 41-letni mieszkaniec Wołomina został zatrzymany. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim marihuanę. Tafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Sześć zarzutów

Dzień później, 22 sierpnia, 41-latek usłyszał łącznie sześć zarzutów. Dotyczą one m.in. uszkodzenia mienia, zmuszania do określonego zachowania, czyli zaprzestania jazdy hulajnogą, kierowania gróźb karalnych, posiadania narkotyków, naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia.

Prokurator Rejonowy w Wołominie zastosował wobec podejrzanego dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. Za zarzucane czyny grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie o odpowiedzialności mężczyzny i wymiarze kary zdecyduje sąd.

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