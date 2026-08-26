Dramatyczna akcja pod Warszawą! Poszukiwany uciekł policji. W trakcie obławy padły strzały

Poszukiwany mężczyzna uciekł policjantom. Ruszyła obława

Do zdarzenia doszło w środę, 26 sierpnia, w Zielonce w powiecie wołomińskim. Jak informuje „Miejski Reporter”, przed godz. 19 policjanci z pionu kryminalnego zauważyli przy ul. Sienkiewicza, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kolejową, poszukiwanego przez nich mężczyznę. Funkcjonariusze przystąpili do jego zatrzymania.

Mężczyzna nie zamierzał jednak podporządkować się poleceniom policjantów. Według relacji portalu zachowywał się agresywnie, dlatego funkcjonariusze użyli wobec niego gazu oraz paralizatora. Mimo to poszukiwany zdołał wyrwać się i uciec, a po chwili policjanci stracili go z oczu. Do Zielonki ściągnięto dodatkowe siły z terenu powiatu wołomińskiego. Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie okolicy i sprawdzali miejsca, w których mógł ukryć się uciekinier. Akcja objęła kilka ulic miasta.

W trakcie poszukiwań doszło do kolejnej niebezpiecznej sytuacji. Jak zaznacza portal, na ul. Kilińskiego policjanci oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Ostatecznie poszukiwany został zauważony podczas ucieczki przez funkcjonariuszy z Wołomina. Tym razem policjantom udało się go obezwładnić i zatrzymać.

Strzały ostrzegawcze i zablokowana ulica. Mężczyzna został zatrzymany

Policyjne działania prowadzono również w rejonie skrzyżowania ulic Literackiej i Kołłątaja, gdzie droga została całkowicie zablokowana. Jak podaje portal, na miejscu widziano dwie osoby w kajdankach, a jedną z nich policjanci mieli wyprowadzić z krzaków.

Na razie nie wiadomo, czy obie zatrzymane osoby były związane z akcją. Komenda Stołeczna Policji zapowiedziała przekazanie szczegółowych informacji w tej sprawie w czwartek, 27 sierpnia.

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