Nurogęsi z Łazienek Królewskich dotarły nad Wisłę. Zamknęli dla nich Wisłostradę

Wiosenne wędrówki tych wodnych ptaków stanowią już stały element warszawskiego kalendarza. W środę, 22 kwietnia około godziny 10:30 służby miejskie zauważyły przemieszczające się zwierzęta i natychmiast rozpoczęły ścisłą obserwację ich drogi. Przemarsz z Łazienek Królewskich w kierunku koryta Wisły odbywał się pod czujnym okiem strażników miejskich, a także wolontariuszy i urzędników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Przeprawa na drugą stronę arterii zawsze stanowi ogromne wyzwanie logistyczne. Zwierzęta idące pieszo w stronę rzeki muszą bowiem przekroczyć niezwykle zatłoczoną Wisłostradę. Gdy tylko stado zbliżyło się do krawędzi jezdni, odpowiednie służby tymczasowo wstrzymały ruch samochodowy. Taka profesjonalna asysta pozwoliła całej ptasiej rodzinie sprawnie i bez najmniejszego szwanku przedostać się na przeciwległy brzeg drogi.

Tegoroczna wędrówka rozpoczęła się w dość symbolicznym momencie. Zwierzęta ruszyły w daleką drogę dokładnie 22 kwietnia. Data ta zbiega się z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi, co nadaje pierwszej w tym sezonie ptasiej migracji dodatkowego, wymownego i proekologicznego charakteru.

Ważną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa wędrującym ptakom pełni celowa infrastruktura, którą przygotował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. W 2025 roku oddano do użytku specjalny Zakątek Nurogęsi. Jest to dedykowany obszar zaprojektowany wyłącznie po to, aby ułatwić zwierzętom swobodne pokonywanie trudnego odcinka dzielącego miejski kanał od samej Wisły.

Wiosenna migracja nurogęsi w Warszawie. Służby apelują o ostrożność

Zarówno wolontariusze, jak i funkcjonariusze przypominają, że to wyłącznie początek tegorocznych ptasich wędrówek. Każdej wiosny, na przełomie kwietnia oraz maja, kolejne ptasie rodziny z Łazienek Królewskich kierują się w stronę Portu Czerniakowskiego, idąc przez Kanał Piaseczyński oraz ulice Myśliwiecką i Czerniakowską. Nad samą rzeką spędzą najbliższe miesiące swojego życia. Podstawą diety tych wyjątkowych wodnych ptaków są przede wszystkim ryby.

Gdy na swojej drodze napotkamy przemieszczające się nurogęsi, powinniśmy podjąć następujące kroki i zachować odpowiednie środki ostrożności.

utrzymać bezpieczny dystans,

bardzo dokładnie pilnować swoich psów i trzymać je zapięte na smyczy,

unikać hałasowania i zachować całkowity spokój,

zrezygnować z prób zaganiania samicy z młodymi z powrotem na teren parku lub odganiania ich od ulicy, ponieważ to ich celowa trasa nad rzekę,

całkowicie zrezygnować z jakiegokolwiek dokarmiania zwierząt,

zwracać uwagę na innych przechodniów i prosić o zatrzymanie się biegaczy, rowerzystów czy osoby jeżdżące na deskorolkach.

Sprawdź galerię przedstawiającą pierwszy przemarsz nurogęsi w 2026 roku:

