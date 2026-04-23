Dominik pomagał kobiecie, stracił nogi. Anonimowy adwokat z Warszawy przekazał mu fortunę

Piotr Lis
2026-04-23 13:49

Wzruszenie, łzy i ogromna wdzięczność − tak w Fundacji „Podaruj Dobro” opisano moment, w którym zadzwonił do nich tajemniczy darczyńca z Warszawy. To adwokat i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który zdecydował się pozostać w pełni anonimowy. Ale nie pozostał obojętny na dramat 17-letniego Dominika. Mężczyzna przekazał fortunę na leczenie nastolatka!

Rodzice 17-letniego Dominika poruszeni lawiną pomocy. „Macie naprawdę wielkie serca”

Autor: Fundacja Podaruj Dobro/ Materiały prasowe

Niespodziewany dar dla Dominika

Jak przekazała Fundacja „Podaruj Dobro” w mediach społecznościowych, emocje były ogromne już na etapie kontaktu z darczyńcą:

Nie zapomnimy tego momentu. Po prostu człowiek o dobrym i wrażliwym sercu. Niesamowita wiadomość, jeden anonimowy darczyńca przekazał aż 100 000 zł na leczenie Dominika! To osoba o wielkim sercu, adwokat oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która postanowiła pozostać anonimowa, ale jej gest mówi więcej niż słowa. Takie wsparcie daje ogromną nadzieję i pokazuje, że dobro naprawdę istnieje − czytamy w poście.

Dzięki wsparciu tysięcy osób i kolejnych darczyńców, aktualnie zebrano już ponad 1,7 mln zł na leczenie i rehabilitację Dominika.

Tragedia na stacji. Co się wydarzyło?

Sam 17-latek wciąż dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku na stacji Wola Bierwiecka, do którego doszło w połowie lutego. Chłopak pomagał kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Wówczas doszło do tragedii. Drzwi przytrzasnęły mu dłoń, a ruszający skład wciągnął go pod koła. W wyniku zdarzenia Dominik stracił obie nogi oraz palce u ręki.

Dziś jego stan stopniowo się poprawia. Nastolatek opuścił już oddział intensywnej terapii. Teraz lekarze koncentrują się na leczeniu ran po amputacji i przygotowaniu do protezowania oraz rehabilitacji.

Widać pierwsze nawet uśmiechy, radość w jakimś sensie, jeżeli można mówić to o radości wiadomo. Pierwsze takie oznaki, takiej wdzięczności, dobra płynącego od Polaków, bo Dominik jest informowany tutaj przez rodziców − mówił prezes Fundacji „Podaruj Dobro” Daniel Kocur.

Rodzina Dominika dziękuje za wsparcie

Rodzina i organizatorzy zbiórki podkreślają, że przed chłopcem długi i kosztowny proces leczenia.

Trudno wyrazić słowami naszą wdzięczność za okazane wsparcie i ogrom serca. Państwa pomoc przerosła wszelkie nasze oczekiwania − nie wiemy, jak kiedykolwiek będziemy mogli się za to odwdzięczyć. Jesteśmy głęboko poruszeni i niezwykle wdzięczni. Macie Państwo naprawdę wielkie serca. Dominik zasługuje na wszystko co najlepsze. On jest dla nas wszystkim. Prosimy teraz o modlitwę w intencji zdrowia Dominika − komentowali rodzice chłopaka.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIÓRKA PIENIĘDZY
ZBIÓRKA