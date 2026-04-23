Litwin staranował bariery i zawisł na wiadukcie S8. Policja wystąpiła z szokującym wnioskiem

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-04-23 12:28

W środę (22 kwietnia) ciężarówka staranowała bariery energochłonne i zawisła na skraju wiaduktu na S8. Kierowca został uwięziony w zmiażdżonej kabinie. Akcja ratunkowa była utrudniona przez rozsypany granulat i rozlane płyny eksploatacyjne. Zjazd z trasy S8 na S2 w kierunku Ursynowa został całkowicie zablokowany. Okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia wyjaśnia policja. Teraz, nietrzeźwemu kierowcy grożą poważne konsekwencje prawne. Policja złożyła wniosek o jego ukaranie. O co chodzi?

Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce
Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce
Do dramatycznego wypadku doszło w środę, na zjeździe z trasy S8 na S2 w kierunku Ursynowa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem. Tir, z impetem przebił bariery energochłonne, ściął ekrany dźwiękochłonne, a następnie zatrzymał się w niezwykle niebezpiecznej pozycji, zawisł na skraju wiaduktu.

Dramatyczna akcja ratunkowa na Konotopie. Kierowca uwięziony w kabinie!

Widok kabiny ciągnika siodłowego był wstrząsający. Po uderzeniu, część pojazdu zawisła nad skarpą, co znacząco skomplikowało akcję ratunkową. Służby natychmiast przystąpiły do działania.

Kierowca był uwięziony w pojeździe, strażacy przy użyciu hydraulicznych narzędzi wykonali dostęp do kierowcy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z ogólnymi potłuczeniami ciała − przekazał „Super Expressowi” mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Jednak to, co wydarzyło się później, zszokowało wszystkich. Po przebadaniu kierowcy ciężarówki okazało się, że był on nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał blisko 3 promile alkoholu. Mimo tak wysokiego stężenia alkoholu, ratownicy medyczni po wstępnym badaniu uznali, że nie ma konieczności transportowania go do szpitala. Akcję ratunkową dodatkowo utrudniały rozsypane na jezdni worki z granulatem tworzywa sztucznego oraz rozlane płyny eksploatacyjne z uszkodzonego pojazdu.

Gigantyczne korki i utrudnienia na S8 i S2

Konsekwencje wypadku były natychmiastowe i dotkliwe dla tysięcy kierowców. Zjazd z S8 na S2 w kierunku Ursynowa został całkowicie zablokowany, co spowodowało powstanie gigantycznych korków. Służby drogowe ostrzegały, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze wiele godzin, zanim uda się usunąć uszkodzoną ciężarówkę i uprzątnąć miejsce zdarzenia.

Okoliczności tego groźnego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane przez policję.

Na chwilę obecną kierowca usłyszy zarzuty kierowania pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź ewentualnie środków odurzających. Natomiast na chwilę obecną badania, które wykonaliśmy wskazują, że on był pod wpływem alkoholu − tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA Martyna Podolska z policji powiatu warszawskiego-zachodniego.

Jak informuje policja, Litwin, który spowodował wypadek na węźle Konotopa, będzie sądzony w trybie przyspieszonym. To oznacza, że konsekwencje prawne dla pijanego kierowcy TIR-a mogą być bardzo szybkie i dotkliwe, obejmując wysoką grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet karę pozbawienia wolności.

Wypadek na węźle Konotopa. Kierowca uwięziony w cieżąrówce
