Litwin staranował bariery i zawisł na wiadukcie S8. Policja wystąpiła z szokującym wnioskiem

Do dramatycznego wypadku doszło w środę, na zjeździe z trasy S8 na S2 w kierunku Ursynowa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem. Tir, z impetem przebił bariery energochłonne, ściął ekrany dźwiękochłonne, a następnie zatrzymał się w niezwykle niebezpiecznej pozycji, zawisł na skraju wiaduktu.

Dramatyczna akcja ratunkowa na Konotopie. Kierowca uwięziony w kabinie!

Widok kabiny ciągnika siodłowego był wstrząsający. Po uderzeniu, część pojazdu zawisła nad skarpą, co znacząco skomplikowało akcję ratunkową. Służby natychmiast przystąpiły do działania.

− Kierowca był uwięziony w pojeździe, strażacy przy użyciu hydraulicznych narzędzi wykonali dostęp do kierowcy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z ogólnymi potłuczeniami ciała − przekazał „Super Expressowi” mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Jednak to, co wydarzyło się później, zszokowało wszystkich. Po przebadaniu kierowcy ciężarówki okazało się, że był on nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał blisko 3 promile alkoholu. Mimo tak wysokiego stężenia alkoholu, ratownicy medyczni po wstępnym badaniu uznali, że nie ma konieczności transportowania go do szpitala. Akcję ratunkową dodatkowo utrudniały rozsypane na jezdni worki z granulatem tworzywa sztucznego oraz rozlane płyny eksploatacyjne z uszkodzonego pojazdu.

Gigantyczne korki i utrudnienia na S8 i S2

Konsekwencje wypadku były natychmiastowe i dotkliwe dla tysięcy kierowców. Zjazd z S8 na S2 w kierunku Ursynowa został całkowicie zablokowany, co spowodowało powstanie gigantycznych korków. Służby drogowe ostrzegały, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze wiele godzin, zanim uda się usunąć uszkodzoną ciężarówkę i uprzątnąć miejsce zdarzenia.

Okoliczności tego groźnego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane przez policję.

− Na chwilę obecną kierowca usłyszy zarzuty kierowania pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź ewentualnie środków odurzających. Natomiast na chwilę obecną badania, które wykonaliśmy wskazują, że on był pod wpływem alkoholu − tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA Martyna Podolska z policji powiatu warszawskiego-zachodniego.

Jak informuje policja, Litwin, który spowodował wypadek na węźle Konotopa, będzie sądzony w trybie przyspieszonym. To oznacza, że konsekwencje prawne dla pijanego kierowcy TIR-a mogą być bardzo szybkie i dotkliwe, obejmując wysoką grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet karę pozbawienia wolności.

10