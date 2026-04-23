Doda reaguje na tragiczną śmierć Łukasza Litewki. "Nie wierzę w wypadki"

Doda pożegnała Łukasza Litewkę

Tragiczna śmierć polityka wstrząsnęła opinią publiczną. Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Został śmiertelnie potrącony przez samochód w trakcie jazdy na rowerze. 36-letni przedstawiciel Lewicy słynął z ogromnego zaangażowania w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne.

Doda i Łukasz Litewka walczyli o prawa zwierząt

W ostatnich miesiącach poseł intensywnie działał na rzecz poprawy losu zwierząt. Łukasz Litewka bardzo wspierał inicjatywy Dody, a oboje brali udział w demonstracjach wymierzonych w funkcjonowanie tak zwanych patoschronisk. Ich wspólne działania doprowadziły nawet do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Piosenkarka natychmiast zareagowała na tragiczne doniesienia o śmierci 36-latka. Wokalistka opublikowała w sieci jego czarno-białą fotografię ze wzruszającym tekstem, w którym wyznała, że jeszcze tego samego dnia z nim rozmawiała.

Doda komentuje śmierć Łukasza Litewki

Relacja artystki z politykiem była bardzo przyjazna i serdeczna. Zaledwie wczoraj, podczas udziału w transmisji na żywo Łatwoganga, piosenkarka dzwoniła do Litewki. Jak sama przyznała we wpisie na Instagramie, dzisiaj również zdążyli ze sobą porozmawiać. Wokalistka opublikowała niezwykle poruszające pożegnanie.

"Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu"

Wokalistka wyznała również, że jest załamana i nie wierzy w wypadki. Zaapelowała do swoich fanów, by nie zapominali o działaniach zmarłego polityka i w dalszym ciągu pomagali innym.

"Nie wierzę w wypadki. Ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea nie umrą nigdy - dopisała."

