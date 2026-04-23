Pokochali go za szczerość i pomoc innym. Tak Łukasz Litewka zdobył sympatię tysięcy internautów

Nie żyje Łukasz Litewka. Miał zaledwie 36 lat

W czwartkowe popołudnie media obiegła wiadomość o niespodziewanej śmierci Łukasza Litewki. Poseł na Sejm RP z ramienia Lewicy miał zaledwie 36 lat. Do tragedii doszło w Dąbrowie Górniczej. Według pierwszych ustaleń poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Kierowca miał niespodziewanie stracić przytomność, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Mimo szybko podjętej akcji reanimacyjnej życia posła nie udało się uratować.

Łukasz Litewka od lat angażował się społecznie. W 2023 roku dostał się do sejmu startując z list Nowej Lewicy w okręgu sosnowieckim. Dla wielu stał się nadzieją polskiej polityki. Popularność zyskał nie tylko dzięki politycznej działalności. Młody parlamentarzysta wykorzystał swoją popularność do nagłaśniania akcji ważnych społecznie.

Łukasz Litewka zdobył sympatię tysięcy internautów

Zaangażowany był w budowanie oddolnej społeczności TeamLitewka, skupiającej wolontariuszy i sympatyków jego działań. Na Instagramie obserwuje go ponad 331 tys. osób. O wiele większe grono udało mu się zgromadzić na Facebooku - aż 857 tys. obserwujących! Łukasz Litewka w mediach społecznościowych relacjonował nie tylko swoją pracę, ale przede wszystkim pomagał.

Nagłaśniał zbiórki dla potrzebujących, angażował się w pomoc zwierzętom, nagłaśniał historie osób w trudnej sytuacji. Każdy z jego wpisów wzbudzał ogromne zainteresowanie, a udostępniane przez niego zbiórki w krótkim czasie osiągały zakładane kwoty. Ostatni post opublikował na krótko przed tragicznym wypadkiem. Zabrał w nim głos w ważnej sprawie dotyczącej przemocy wśród młodzieży.

Nowe media wykorzystywał nie dla politycznej autopromocji, ale realnego działania. I właśnie dzięki temu cieszył się tak wielkim szacunkiem. W jego inicjatywy często angażowały się gwiazdy show-biznesu. Łukasz Litewka stał się swoistym łącznikiem między internautami a światem polityki. Pokazywał, że działając ponad podziałami można naprawdę wiele osiągnąć.

