Łukasz Litewka zginął w wypadku. Prokurator: "Okoliczności tego zdarzenia są niejasne" [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja 17:08

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Sosnowca, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia rowerzystą - informuje Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

- Pomimo podjętej reanimacji życia rowerzysty nie udało się uratować - mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierujący samochodem osobowym był trzeźwy - dodają stróże prawa

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej

Policjanci z województwa śląskiego poinformowali, że 23 kwietnia po 13:00 na ul. Kazimierzowskiej doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta. - Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ogłoszono czarny alert drogowy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - przekazali mundurowi.

Niestety, w wypadku zginął ceniony poseł Lewicy Łukasz Litewka. Był znany przede wszystkim ze swojej działalności społecznej. Interesował się m.in. losem zwierząt. Nie zostawiał potrzebujących, zawsze miał dla nich czas i konkretne wsparcie.

Prokurator o "niejasnych okolicznościach"

Prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu powiedział "Super Expressowi", że na miejscu trwają czynności procesowe. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa w Dabroiwie4 Górniczej, p0onieważ wypadek zaistniał już na terenie tego miasta.

- Zabezpieczamy materiał dowodowy. Na miejscu jest biegły lekarz medycyny i biegły z zakresu przebiegu wypadków drogowych. Na temat przebiegu samego wypadku na tę chwilę nie możemy powiedzieć zbyt wiele. Na drodze został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Prawdopodobnie mówimy tu o zderzeniu czołowym - zdradził rzecznik prasowy PO w Sosnowcu.

- Nie można jednak w żadnym wypadku powiedzieć, kto ponosi za wypadek odpowiedzialność. Nie mam jeszcze informacji o stanie trzeźwości kierowcy, ale zabezpieczony jest materiał do badań. Jeśli chodzi o sekcję zwłok ofiary, to najwcześniej zostanie ona przeprowadzona jutro. Czy prowadzenie postępowania zostanie przekazane do Prokuratury Okręgowej, to też jeszcze nie jest przesądzone - powiedział Super Expressowi prok. Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i przyjaciołom Łukasza Litewki składamy wyrazy współczucia!