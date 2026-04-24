Ukochana Litewki apeluje do Dody. Mówi o przegięciu

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-04-24 10:54

Śmierć Łukasza Litewki wywołała ogromne emocje, ale nikt nie spodziewał się takiego zwrotu akcji. Po głośnych wpisach Dody głos zabrała jego ukochana. Jej publiczny apel wywołał prawdziwą burzę w sieci.

Doda pożegnała Łukasza Litewkę
Łukasz Litewka Wałęsa, Doda i Najman z żoną na gali Osobowości i Sukcesy Tu zginął na rowerze poseł Łukasz Litewka. Na drodze obowiązuje 60 km/h Co za kontrast! Doda w skąpej stylizacji przy stole z Wałęsą. Artystka odsłoniła pośladki
Doda wywołała skandal? Reakcja partnerki Litewki mówi wszystko

Czwartkowe popołudnie przyniosło tragiczną wiadomość - Łukasz Litewka nie żyje. 36-letni poseł i społecznik zginął w wypadku drogowym na Śląsku. Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu miał nagle stracić przytomność, zjechać na przeciwny pas i potrącić jadącego na rowerze Litewkę. Ta nagła śmierć poruszyła tysiące ludzi, a w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się setki wpisów pełnych bólu i niedowierzania.

Zobacz też: Doda pokazała drogę śmierci Litewki. Widok wbija w fotel

Afera po śmierci Litewki! Partnerka uderza w Dodę: "Przegięłaś!"

Wśród osób, które szczególnie mocno przeżyły tę tragedię, znalazła się Doda. Artystka w ostatnich miesiącach współpracowała z Litewką przy akcjach społecznych, zwłaszcza dotyczących pomocy zwierzętom. Nic więc dziwnego, że jej reakcja była bardzo emocjonalna. W swoich wpisach wspominała ostatnią rozmowę z nim i podkreślała, jak bardzo jest zdruzgotana.

Zobacz też: Doda reaguje na tragiczną śmierć Łukasza Litewki. "Nie wierzę w wypadki"

Jednak to nie same słowa pożegnania wywołały największe poruszenie. W jednym z wpisów Doda zasugerowała, że nie wierzy w przypadkowość tego zdarzenia. To właśnie ta wypowiedź rozpaliła dyskusję i podzieliła internautów. Jedni przyznawali jej rację, inni apelowali o powściągliwość i szacunek wobec faktów.

Sytuacja nabrała jeszcze większego napięcia, gdy w komentarzach niespodziewanie pojawił się głos bardzo bliskiej osoby Litewki. Jego partnerka nie kryła emocji i postanowiła publicznie zwrócić się do Dody. Krótkie, ale wymowne słowa wystarczyły, by wywołać lawinę reakcji.

Odpisz mi, bo chyba przegięłaś - taki apel według dziennikarzy Kozaczka miał szybko obiec internet i stać się jednym z najczęściej komentowanych wątków ostatnich godzin.

Według relacji mediów, wpis miał być reakcją nie tylko na sugestie dotyczące okoliczności śmierci, ale także na wcześniejsze, luźniejsze wypowiedzi artystki o ich relacji z Litewką. Choć część osób tłumaczyła Dodę emocjami i szokiem, inni stanęli po stronie partnerki zmarłego, podkreślając, że w tak trudnym momencie granice powinny być szczególnie wyraźne.

Zobacz też: Joanna Senyszyn przerywa milczenie po śmierci Litewki! Ostre słowa o teorii Dody

Zobacz naszą galerię: Doda pokazała drogę śmierci Litewki. Widok wbija w fotel

Doda pokazała drogę śmierci Litewki. Widok wbija w fotel
Joanna Seneszyn o wypadku łukasza litewki
