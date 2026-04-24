Łukasz Litewka był przeciwko udziałowi Izraela w Eurowizji. Chciał, aby Polska dołączyła do bojkotu

Adrian Rybak
2026-04-24 11:49

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł był znany z bezkompromisowego podejścia do praw zwierząt i człowieka, otwarcie sprzeciwiając się niesprawiedliwościom. W przeszłości wyraził też stanowcze zdanie w sprawie Konkursu Piosenki Eurowizji, apelując o bojkot wydarzenia z powodu udziału Izraela.

Łukasz Litewka o Eurowizji
Galeria zdjęć 19

Łukasz Litewka apelował o wycofanie Polski z Eurowizji

Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka otwarcie domagał się wykluczenia Izraela z międzynarodowych imprez, porównując sytuację do sankcji nałożonych na Rosję. We wrześniu 2025 roku w swoich mediach społecznościowych zamieścił mocny wpis, w którym wzywał, by Polska dołączyła do państw bojkotujących Eurowizję 2026 z powodu obecności reprezentacji tego kraju.

"Hiszpania właśnie dołączyła do Holandii, Słowenii, Irlandii oraz Islandii - kraje zadeklarowały wycofanie się z konkursu Eurowizji, jeśli organizatorzy dopuszczą występ Izraela. Polsko, muzyka to część kultury. Kultura nigdy nie poparłaby ludobójstwa" - napisał na Facebooku 16 września 2025 roku.

Europejska Unii Nadawców nie wykluczyła Izraela ze stawki konkursowej, a Telewizja Polska ostatecznie nie zdecydowała się na bojkot imprezy.

Kraje bojkotują Eurowizję 2026 przez udział Izraela

Pod koniec 2025 roku Europejska Unia Nadawców odrzuciła wniosek o poddanie pod głosowanie kwestii udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji. Decyzja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem pięciu państw: Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Islandii i Irlandii, które zrezygnowały z udziału. W rezultacie Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się jako najskromniejsza edycja od ponad dwóch dekad, gromadząc na starcie zaledwie 35 krajów. Konkurs zaplanowano na 12, 14 i 16 maja, a polską reprezentantką została Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Okoliczności śmierci Łukasza Litewki

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 23 kwietnia 2026 roku. 36-letni Łukasz Litewka, poseł reprezentujący Nową Lewicę, zginął na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, potrącony przez 57-letniego kierowcę. Służby prowadzą obecnie intensywne działania mające na celu dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
ŁUKASZ LITEWKA
EUROWIZJA