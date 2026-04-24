Łukasz Litewka był przeciwko udziałowi Izraela w Eurowizji. Chciał, aby Polska dołączyła do bojkotu

Łukasz Litewka apelował o wycofanie Polski z Eurowizji

Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka otwarcie domagał się wykluczenia Izraela z międzynarodowych imprez, porównując sytuację do sankcji nałożonych na Rosję. We wrześniu 2025 roku w swoich mediach społecznościowych zamieścił mocny wpis, w którym wzywał, by Polska dołączyła do państw bojkotujących Eurowizję 2026 z powodu obecności reprezentacji tego kraju.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

"Hiszpania właśnie dołączyła do Holandii, Słowenii, Irlandii oraz Islandii - kraje zadeklarowały wycofanie się z konkursu Eurowizji, jeśli organizatorzy dopuszczą występ Izraela. Polsko, muzyka to część kultury. Kultura nigdy nie poparłaby ludobójstwa" - napisał na Facebooku 16 września 2025 roku.

Europejska Unii Nadawców nie wykluczyła Izraela ze stawki konkursowej, a Telewizja Polska ostatecznie nie zdecydowała się na bojkot imprezy.

Kraje bojkotują Eurowizję 2026 przez udział Izraela

Pod koniec 2025 roku Europejska Unia Nadawców odrzuciła wniosek o poddanie pod głosowanie kwestii udziału Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji. Decyzja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem pięciu państw: Hiszpanii, Holandii, Słowenii, Islandii i Irlandii, które zrezygnowały z udziału. W rezultacie Eurowizja 2026 w Wiedniu zapowiada się jako najskromniejsza edycja od ponad dwóch dekad, gromadząc na starcie zaledwie 35 krajów. Konkurs zaplanowano na 12, 14 i 16 maja, a polską reprezentantką została Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Okoliczności śmierci Łukasza Litewki

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 23 kwietnia 2026 roku. 36-letni Łukasz Litewka, poseł reprezentujący Nową Lewicę, zginął na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, potrącony przez 57-letniego kierowcę. Służby prowadzą obecnie intensywne działania mające na celu dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia.