Joanna Krupa żegna Łukasza Litewkę. Łączyła ich miłość do zwierząt

Joanna Krupa reaguje na śmierć Łukasza Litewki

Dzień 23 kwietnia zapowiadał się dla Joanny Krupy wyjątkowo radośnie. Gwiazda obchodziła wtedy swoje 47. urodziny, a jej profile w mediach społecznościowych od rana wypełniały się świątecznymi wpisami. Sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie w późnych godzinach popołudniowych, gdy do celebrytki dotarły koszmarne wieści. Prowadząca program "Top Model" dowiedziała się o tragicznym zgonie posła Łukasza Litewki. Na jej instagramowym koncie błyskawicznie pojawiły się materiały oddające hołd zmarłemu politykowi. Znana z anteny TVN modelka udostępniła swoim obserwatorom między innymi szczegóły dotyczące marszu pamięci poświęconego parlamentarzyście Nowej Lewicy. Oboje byli ze sobą mocno związani wspólną misją na rzecz poprawy losu braci mniejszych.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Wspólna walka Joanny Krupy i Łukasza Litewki o prawa zwierząt

Rozpoznawalna na całym świecie celebrytka od dawna angażuje się w działalność charytatywną i aktywizm. Joanna Krupa regularnie staje w obronie czworonogów zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej granicami. Właśnie ta ogromna pasja zbliżyła ją do Łukasza Litewki, który w swojej pracy politycznej stawiał dobro zwierząt na pierwszym miejscu. W lutym 2026 roku modelka oraz poseł odbyli ważne spotkanie w Sejmie podczas debaty o sytuacji schronisk. Chociaż w trakcie rozmów pojawiły się między nimi drobne różnice zdań, oboje ostatecznie dążyli do tego samego rezultatu. W sejmowe działania włączyły się wówczas również Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan, które teraz solidarnie opublikowały pożegnalne słowa skierowane do zmarłego samorządowca.

Tragiczny wypadek z udziałem Łukasza Litewki

Życie 36-letniego polityka dobiegło końca 23 kwietnia 2026 roku. Parlamentarzysta reprezentujący Nową Lewicę zginął w wyniku tragicznego zdarzenia drogowego na odcinku pomiędzy Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Mężczyzna został śmiertelnie potrącony, a za kierownicą pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu siedział 57-letni kierowca. Odpowiednie służby prowadzą obecnie szczegółowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.