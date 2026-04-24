Eleganckie gwiazdy tłumnie stawiły się na premierze. Szapołowska niczym diwa, a Ostaszewska cała w koronce!

"Diabeł ubiera się u Prady 2": Światowa premiera

Trudno uwierzyć, że od premiery filmu "Diabeł ubiera się u Prady" minęło w tym roku aż dwadzieścia lat! Produkcja o bezwzględnym świecie mody oraz pracy w prestiżowym czasopiśmie szybko zdobyła mino kultowej. Ukazała również nieco inną twarz Meryl Streep i otworzyła drzwi do wielkiej kariery dla Anne Hathaway i Emily Blunt. Gdy w 2024 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o kontynuacji, fani oszaleli ze szczęścia.

Na plan powróciły wszystkie główne gwiazdy produkcji. Światowa premiera obędzie się za tydzień - 1 maja, ale już od pewnego czasu trwa promocja filmu. Odbyły się już uroczyste prapremiery w Meksyku, Nowym Jorku, a w minioną środę gwiazdy "Diabeł ubiera się u Prady 2" zawitały do Londynu.

Zobacz również: Nie tylko kreacje przyciągały spojrzenia! Naciągnięte lica gwiazd błyszczały na premierze

"Diabeł ubiera się u Prady 2": Ciążowe krągłości i soczysta czerwień na ściance

W czwartkowy wieczór również w Warszawie odbył się pokaz przedpremierowy. Co prawda nie pojawiły się na nim ani Anne Hathaway, ani Meryl Streep, ale dopisały za to rodzime gwiazdy. W warszawskiej Kinotece pojawiła się m.in. Karolina Pisarek-Salla z ukochanym. Piękna modelka z dumą chwaliła się ciążowymi krągłościami.

W soczyście czerwonych kreacjach zaprezentowały się Ada Fijał, Ewa Pacuła, Katarzyna Sokołowska i Marta Dąbrowska. Chociaż postawiły na ten sam kolor, to ich stylizacje diametralnie się różniły. Każda z nich postawiła bowiem na inny styl.

Zobacz również: Grażyna Szapołowska w młodzieżowym wydaniu! Ale to Julia Pietrucha skradła wszystkie spojrzenia!

Czerń w różnych odsłonach na czerwonym dywanie

Na czerwonym dywanie sporo było czerni. Aneta Zając wyglądała niezwykle elegancko w czarnym garniturze. W niemal bliźniaczej stylizacji przyszła jej dawna koleżanka z planu "Pierwszej miłości" - Urszula Dębska.

Nieco więcej odsłoniła Anna Maria Sieklucka. Szczuplutka aktorka na premierze pojawiła się w dopasowanej sukience z głębokimi wycięciami. Swoją kobiecość podkreśliła również Edyta Herbuś, która wyglądała niczym gwiazda Hollywood!

W czerń od stóp do głów odziana była i Maja Ostaszewska. Aktorka miała na sobie kreacje z kwiecistej koronki i wyglądała zjawiskowo! Cała na czarno zaprezentowała się również Grażyna Szapołowska, która wkroczyła na czerwony dywan niczym prawdziwa diwa. Gwieździe polskiego kina towarzyszyła wnuczka, Karolina Matej.

Zobacz również: Gwiazdy brylują na premierze. Czerń kolorem wieczoru! Książkiewicz postanowiła się wyłamać!

Quiz o religii w filmach i serialach. Połącz aktora z odpowiednią rolą Pytanie 1 z 14 Wcielił się w postać Karola Wojtyły w filmowej biografii „Karol. Człowiek, który został papieżem”. Artur Żmijewski Piotr Adamczyk Paweł Małaszyński Następne pytanie