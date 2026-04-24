Eleganckie gwiazdy tłumnie stawiły się na premierze. Szapołowska niczym diwa, a Ostaszewska cała w koronce!

Aleksandra Kalita
2026-04-24 9:52

20 lat po premierze kultowej produkcji "Diabeł ubiera się u Prady" do kin trafia druga część! Gwiazdy filmu od kilku tygodni zajmują się jego promocją. Od kilku dni odbywają się pokazy przedpremierowe. W czwartkowy wieczór gwiazdy show-biznesu tłumnie przybyły na polski pokaz. I zaprezentowały się przy tym w kreacjach, jak z żurnala!

"Diabeł ubiera się u Prady 2": Światowa premiera

Trudno uwierzyć, że od premiery filmu "Diabeł ubiera się u Prady" minęło w tym roku aż dwadzieścia lat! Produkcja o bezwzględnym świecie mody oraz pracy w prestiżowym czasopiśmie szybko zdobyła mino kultowej. Ukazała również nieco inną twarz Meryl Streep i otworzyła drzwi do wielkiej kariery dla Anne Hathaway i Emily Blunt. Gdy w 2024 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o kontynuacji, fani oszaleli ze szczęścia.

Na plan powróciły wszystkie główne gwiazdy produkcji. Światowa premiera obędzie się za tydzień - 1 maja, ale już od pewnego czasu trwa promocja filmu. Odbyły się już uroczyste prapremiery w Meksyku, Nowym Jorku, a w minioną środę gwiazdy "Diabeł ubiera się u Prady 2" zawitały do Londynu.

Zobacz również: Nie tylko kreacje przyciągały spojrzenia! Naciągnięte lica gwiazd błyszczały na premierze

"Diabeł ubiera się u Prady 2": Ciążowe krągłości i soczysta czerwień na ściance

W czwartkowy wieczór również w Warszawie odbył się pokaz przedpremierowy. Co prawda nie pojawiły się na nim ani Anne Hathaway, ani Meryl Streep, ale dopisały za to rodzime gwiazdy. W warszawskiej Kinotece pojawiła się m.in. Karolina Pisarek-Salla z ukochanym. Piękna modelka z dumą chwaliła się ciążowymi krągłościami.

W soczyście czerwonych kreacjach zaprezentowały się Ada Fijał, Ewa Pacuła, Katarzyna Sokołowska i Marta Dąbrowska. Chociaż postawiły na ten sam kolor, to ich stylizacje diametralnie się różniły. Każda z nich postawiła bowiem na inny styl.

Zobacz również: Grażyna Szapołowska w młodzieżowym wydaniu! Ale to Julia Pietrucha skradła wszystkie spojrzenia!

Czerń w różnych odsłonach na czerwonym dywanie

Na czerwonym dywanie sporo było czerni. Aneta Zając wyglądała niezwykle elegancko w czarnym garniturze. W niemal bliźniaczej stylizacji przyszła jej dawna koleżanka z planu "Pierwszej miłości" - Urszula Dębska. 

Nieco więcej odsłoniła Anna Maria Sieklucka. Szczuplutka aktorka na premierze pojawiła się w dopasowanej sukience z głębokimi wycięciami. Swoją kobiecość podkreśliła również Edyta Herbuś, która wyglądała niczym gwiazda Hollywood!

W czerń od stóp do głów odziana była i Maja Ostaszewska. Aktorka miała na sobie kreacje z kwiecistej koronki i wyglądała zjawiskowo! Cała na czarno zaprezentowała się również Grażyna Szapołowska, która wkroczyła na czerwony dywan niczym prawdziwa diwa. Gwieździe polskiego kina towarzyszyła wnuczka, Karolina Matej.

Zobacz również: Gwiazdy brylują na premierze. Czerń kolorem wieczoru! Książkiewicz postanowiła się wyłamać!

Super Express Google News
Quiz o religii w filmach i serialach. Połącz aktora z odpowiednią rolą
Pytanie 1 z 14
Wcielił się w postać Karola Wojtyły w filmowej biografii „Karol. Człowiek, który został papieżem”.
Grażyna Szapołowska odmładza się tańcem. W programie Polsatu czuje się świetnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADA FIJAŁ
ANETA ZAJĄC
JOANNA HORODYŃSKA
MAJA OSTASZEWSKA
GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA