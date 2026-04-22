Emily Blunt olśniewa na premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2" Wiemy, jak zrobisz ten makijaż

Karolina Piątkowska
2026-04-22 7:14

Znana wizażystka Jenn Streicher stworzyła zachwycający makijaż dla promiennej Emily Blunt, która pojawiła się na czerwonym dywanie podczas długo oczekiwanej amerykańskiej premiery filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, prezentując olśniewającą kolekcję najnowszych innowacji i legendarnych sekretów urody marki Charlotte Tilbury.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Jenn osiągnęła eteryczny blask Emily dzięki  Magic Cream od Charlotte – kultowemu kremowi nawilżającemu, uwielbianemu przez wszystkich na całym świecie, który teraz został wzbogacony mieszanką ponad 100 wielofunkcyjnych peptydów. Następnie dopracowała cerę 24-godzinnym korektorem  Airbrush Flawless Blur i dopełniła makijaż kultowym tuszem do rzęs Exagger-Eyes Volume Mascara. Aby utrwalić swój look na całą noc, Jenn nałożyła nagradzany Airbrush Flawless Setting Spray od Charlotte, który tworzy lekką warstwę nawilżenia i nieskazitelne wykończenie, nie rozmazując się, nie blaknąc ani nie wchodząc w załamania skóry. 

Look aktorki opierał się na promiennej, nieskazitelnej cerze z subtelnym, eleganckim podkreśleniem oka i klasyczną, wyrazistą czerwienią na ustach. 

