Multifunkcyjny krem rozwiązaniem na truskawkowe nogi

Jak pielęgnować truskawkowe nogi?

Jak dbać o skórę z charakterystycznymi kropkami, które przypominają pestki truskawek? Pomimo że zmiany pojawiające się na skórze świadczą o zachwianiu naturalnych mechanizmów złuszczania skóry, to nie chodzi o to, żeby je zastąpić. Nawet jeżeli w pierwszym odruchu chciałoby się postawić na peeling, to nie będzie on wystarczającym rozwiązaniem. Lepiej w takiej sytuacji podejść do skóry czule i z troską, żeby wspomóc jej naturalne mechanizmy. Z tego powodu warto sięgnąć po formułę Mixa Urea Cica Repair+, która jest dedykowana suchej i szorstkiej skórze wymagającej nawilżenia i regeneracji. Stanowi ona odpowiedź na problem truskawkowych nóg z bardzo prostego powodu. Dzięki zawartemu w niej mocznikowi i niacynamidowi pozwala przywrócić jej miękkość i nawilżenie, a następnie także wyeliminować problem truskawkowej skóry. Warto pamiętać, że kremu z mocznikiem nie należy aplikować bezpośrednio po goleniu. Najlepiej odczekać i między eliminacją niechcianych włosków, a nakładaniem kosmetyku zrobić przerwę.

Multifunkcyjny krem do pielęgnacji truskawkowych nóg

Formuła multifunkcyjnego kremu dedykowana jest suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji. Mixa Urea Cica Repair+ dzięki swoim właściwościom sprawia, że skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

