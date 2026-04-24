Rozenek-Majdan w żałobie po Litewce. Jej słowa chwytają za serce

Łukasz Litewka nie żyje

Tragiczne wieści z Dąbrowy Górniczej spadły jak grom z jasnego nieba. 36-letni Łukasz Litewka, znany z ogromnego zaangażowania społecznego, zginął w wypadku drogowym. Okoliczności zdarzenia są wciąż wyjaśniane, ale jedno jest pewne - jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę. Wśród osób, które nie potrafią pogodzić się z tą stratą, jest Małgorzata Rozenek. Gwiazda nie tylko opublikowała poruszający wpis, ale także zdecydowała się powiedzieć więcej.

Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina Łukasza Litewkę

Litewka był postacią, o której mówiło się często i to z dobrych powodów. Nie ograniczał się do polityki na papierze, tylko działał. Szczególnie głośno zrobiło się o nim na początku 2026 roku, gdy razem z Rozenek i Dodą zaangażował się w walkę o lepszy los zwierząt. Ich wspólne działania odbiły się szerokim echem i pokazały, że można łączyć siły ponad podziałami.

Nic więc dziwnego, że informacja o jego śmierci uderzyła w Rozenek z pełną siłą. W mediach społecznościowych pożegnała go w niezwykle osobisty sposób, podkreślając jego dobroć i autentyczność. Jednak dopiero w rozmowie zdradziła, jak bardzo dotknęła ją ta tragedia.

Celebrytka nie owijała w bawełnę według niej Litewka był kimś absolutnie wyjątkowym. Zwróciła uwagę nie tylko na jego wiedzę, ale przede wszystkim na to, że potrafił przekuwać ją w realne działania.

Rozenek podkreśliła też jego wpływ na innych. Jak zaznaczyła, Litewka inspirował i motywował, a jego energia udzielała się wszystkim wokół. Takie połączenie serca i skuteczności, jak mówi, zdarza się niezwykle rzadko. I właśnie dlatego jego odejście boli jeszcze bardziej.

Nie zabrakło również gorzkich słów. Gwiazda przyznała, że wciąż trudno jej uwierzyć w to, co się wydarzyło.

Stałeś tam, jak zawsze, z sercem na dłoni, z uśmiechem. (...) Byłeś jednym z tych ludzi, przy których czuło się, że świat może być lepszy. Że dobro naprawdę ma sens. Odszedłeś za wcześnie. Dużo za wcześnie. Dziękuję ci za wszystko Łukaszu - czytamy w sieci.

