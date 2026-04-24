Rozenek-Majdan w żałobie po Litewce. Jej słowa chwytają za serce

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-04-24 9:02

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską, ale dla Małgorzaty Rozenek to cios szczególnie bolesny. Jeszcze niedawno działali razem, walcząc o prawa zwierząt. Dziś celebrytka nie kryje emocji i mówi wprost, jak wielką stratą jest jego odejście.

Rozenek-Majdan w żałobie po Litewce. Jej słowa chwytają za serce
Łukasz Litewka Małgorzata Rozenek-Majdan Łukasz Litewka Małgorzata Rozenek-Majdan
Galeria zdjęć 24

Łukasz Litewka nie żyje

Tragiczne wieści z Dąbrowy Górniczej spadły jak grom z jasnego nieba. 36-letni Łukasz Litewka, znany z ogromnego zaangażowania społecznego, zginął w wypadku drogowym. Okoliczności zdarzenia są wciąż wyjaśniane, ale jedno jest pewne - jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę. Wśród osób, które nie potrafią pogodzić się z tą stratą, jest Małgorzata Rozenek. Gwiazda nie tylko opublikowała poruszający wpis, ale także zdecydowała się powiedzieć więcej.

Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina Łukasza Litewkę

Litewka był postacią, o której mówiło się często i to z dobrych powodów. Nie ograniczał się do polityki na papierze, tylko działał. Szczególnie głośno zrobiło się o nim na początku 2026 roku, gdy razem z Rozenek i Dodą zaangażował się w walkę o lepszy los zwierząt. Ich wspólne działania odbiły się szerokim echem i pokazały, że można łączyć siły ponad podziałami.

Nic więc dziwnego, że informacja o jego śmierci uderzyła w Rozenek z pełną siłą. W mediach społecznościowych pożegnała go w niezwykle osobisty sposób, podkreślając jego dobroć i autentyczność. Jednak dopiero w rozmowie zdradziła, jak bardzo dotknęła ją ta tragedia.

Celebrytka nie owijała w bawełnę według niej Litewka był kimś absolutnie wyjątkowym. Zwróciła uwagę nie tylko na jego wiedzę, ale przede wszystkim na to, że potrafił przekuwać ją w realne działania.  

Rozenek podkreśliła też jego wpływ na innych. Jak zaznaczyła, Litewka inspirował i motywował, a jego energia udzielała się wszystkim wokół. Takie połączenie serca i skuteczności, jak mówi, zdarza się niezwykle rzadko. I właśnie dlatego jego odejście boli jeszcze bardziej.

Nie zabrakło również gorzkich słów. Gwiazda przyznała, że wciąż trudno jej uwierzyć w to, co się wydarzyło. 

Stałeś tam, jak zawsze, z sercem na dłoni, z uśmiechem. (...) Byłeś jednym z tych ludzi, przy których czuło się, że świat może być lepszy. Że dobro naprawdę ma sens. Odszedłeś za wcześnie. Dużo za wcześnie. Dziękuję ci za wszystko Łukaszu - czytamy w sieci.

Zobacz naszą galerię: Rozenek-Majdan w żałobie po Litewce. Jej słowa chwytają za serce

Rozenek-Majdan w żałobie po Litewce. Jej słowa chwytają za serce
Galeria zdjęć 24
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Małgorzata Rozenek-Majdan