Kalwi & Remi wycenieni na miliony. Odrzucili lukratywną ofertę za swój muzyczny katalog

Kalwi i Remi: pionierzy polskiej elektroniki

Kalwi & Remi na stałe zapisali się w dziejach polskiej sceny muzycznej, zyskując miano pionierów rodzimej muzyki elektronicznej. Ich kultowy już utwór "Explosion", nagrany dwadzieścia lat temu, niezmiennie cieszy się ogromną popularnością w internecie. O sile ich marki świadczy również sukces charytatywnej licytacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której Maciej Musiał porządkował przestrzeń przy dźwiękach serwowanych na żywo przez ten duet.

Początki duetu Kalwi & Remi w poznańskim radiu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że drogi Kalwiego i Remiego skrzyżowały się podczas wspólnej pracy w jednej z rozgłośni radiowych w Poznaniu. W 2003 roku wyprodukowali swój debiutancki singiel "Explosion", który jednak na prawdziwy rozgłos musiał poczekać kolejne trzy lata. To właśnie w 2006 roku powstał do niego słynny klip wideo z udziałem skąpo ubranych modelek. Co ciekawe, jak przyznali sami muzycy w rozmowie z portalem ESKA.pl, finalną wersję teledysku obejrzeli po raz pierwszy dopiero na ekranie telewizora.

Sukces "Explosion" zabezpieczył przyszłość Kalwiego i Remiego

Czy jeden wielki hit, jakim jest "Explosion", wystarczył, by zabezpieczyć finansowo Kalwiego i Remiego na całe życie? Muzycy w wywiadzie dla Eski zdradzili, że niedawno wpłynęła do nich interesująca propozycja dotycząca sprzedaży praw do całego ich muzycznego katalogu. Prawa autorskie duetu wyceniono na kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Mimo to, Kalwi & Remi z uśmiechem stwierdzili, że ta suma nie jest dla nich w pełni zadowalająca, dzieląc się jednocześnie konkretnymi szczegółami oferty.

Muzyczny dorobek duetu Kalwi & Remi warty miliony

Kalwi przyznał szczerze, że w pewnym momencie odczuwał już znużenie ciągłym graniem "Explosion". Dopiero rozmowa z bardziej doświadczonym kolegą po fachu uświadomiła mu, jak wielkim przywilejem jest posiadanie takiego przeboju. Artyści otwarcie mówią, że dzięki temu jednemu utworowi mogliby w ogóle zrezygnować z dalszej pracy zawodowej.

"Dzisiaj dowiedzieliśmy się, ile mniej więcej jest wart nasz katalog muzyczny i moglibyśmy go sprzedać, tak naprawdę zapewniając byt sobie i naszym dzieciom do końca życia, ale - uwaga - nie robimy tego!" - powiedział Remi.

Podczas wywiadu dla Eski, przeprowadzonego za kulisami wydarzenia promującego Warsaw Music Festival – w którym wezmą udział – Kalwi i Remi ujawnili, że dostali ofertę sprzedaży praw do swoich utworów. Zostały one wycenione na okrągłe 15 milionów złotych!

"Pierwsza wycena, bez negocjacji, była 15 milionów złotych, ale za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało" - dodał Kalwi.

Kalwi & Remi PO LATACH. Tak powstało kultowe "Explosion"!