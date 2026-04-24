Sebastian Fabijański szykuje bombę w "Tańcu z gwiazdami". Zdradzi prawdziwy powód udziału

Sebastian Fabijański bryluje na parkiecie

Sebastian Fabijański udowadnia, że świetnie czuje się w tanecznych rytmach. Gwiazdor regularnie zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacji programu, a jego umiejętności doceniła sama Iwona Pavlović i Rafał Maserak, którzy oklaskiwali go na stojąco. Dla 38-latka "Taniec z gwiazdami" to szansa na zaprezentowanie swojego prawdziwego oblicza. Choć przez długi czas skupiał się na karierze aktorskiej, jego życie prywatne często trafiało na czołówki portali plotkarskich. Sam przyznaje, że w pewnej chwili sytuacja wymknęła mu się spod kontroli.

Nowe wyzwanie w "Tańcu z gwiazdami"

W najbliższej odsłonie show pary zatańczą do dwóch choreografii: wyuczonego układu oraz wezmą udział w Instant Dance Challenge, w którym zaprezentują styl dowolny. Podczas wizyty na treningu aktora i jego partnerki tanecznej, Julii Suryś, dowiedzieliśmy się o specjalnej niespodziance. Sebastian postanowił wyjawić, dlaczego w ogóle zdecydował się na występ w tak popularnym formacie telewizyjnym.

Fabijański zdradzi swój sekret w niedzielę

Zbliżający się odcinek "Tańca z gwiazdami" będzie dla aktora niezwykle ważny. Sebastian Fabijański przygotował coś wyjątkowego, co bezpośrednio łączy się z jego obecnością w tanecznym formacie. Choć na razie milczy na temat szczegółów, zaznacza, że jest to dla niego bardzo osobiste. Ma nadzieję, że jego wyznanie zostanie ciepło przyjęte przez publiczność. W wywiadzie dla Radia Eska zdradził nieco więcej.

„Jedyne, czego nie mogę się doczekać w tym odcinku, to niespodzianka, którą przygotowałem i która jest jednym z ważniejszych momentów dla mnie w tym programie. Za moim udziałem w "Tańcu z gwiazdami" stoi pewna rzecz, o której nie chcę teraz mówić. Uważam, że to jeszcze nie jest ten moment. Jest to rzecz bardzo istotna, nie tylko dla mnie. Ta niespodzianka, którą przygotowałem na program, jest bezpośrednio z tym związana. Co nieco zdradzę w niedzielę, ale jeżeli przyjdzie nam dostać się do finału, to wtedy, myślę, że po zakończeniu tego programu, będą chciał powiedzieć wszystko na ten temat. To jest piękna niespodzianka i wierzę, że będzie też przez ludzi dobrze przyjęta - również przez Agatę [Kuleszę], ale nie chcę za wiele mówić”

