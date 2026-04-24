Już ponad 16 milionów złotych w historycznej zbiórce u Łatwoganga!

Łatwogang - stream na YouTubie

Niesamowita inicjatywa podbija polski internet i zbliża się do wielkiego finału. Łatwogang, twórca internetowy znany między innymi z niecodziennego duetu z Edem Sheeranem, zorganizował dziewięciodniową transmisję na swoim kanale w serwisie YouTube. Podczas relacji na żywo w zapętleniu odtwarzany jest utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", stworzony przez Bedoesa i Maję Mecan – podopieczną fundacji Cancer Fighters.

W trakcie wydarzenia działa zbiórka charytatywna, od której nie jest pobierana jakakolwiek prowizja. Akcję wsparło wiele znanych osobistości, w tym Doda, Wojtek Gola oraz Oliwka Brazil, które osobiście zagościły na streamie. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu internautów udało się już zgromadzić ponad 16 milionów złotych. Do charytatywnego przedsięwzięcia włączył się również BiegPrzemek, uczestnik akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026, który przed kamerami przebiegł półmaraton i pozwolił na ścięcie swoich włosów. W studiu youtubera pojawiła się też Kasia Węsierska wraz z zespołem Radia ESKA.

Kasia Węsierska i Radio ESKA z wizytą u Łatwoganga

Rozgłośnia od samego początku aktywnie angażuje się w pomoc dla fundacji Cancer Fighters. Wcześniej w radiowym studiu gościł Bedoes, opowiadając o kulisach powstania utworu nagranego wspólnie z Mają. Teraz dziennikarka Kasia Węsierska razem z radiową ekipą pojechała bezpośrednio do Łatwoganga, aby na żywo porozmawiać o tej historycznej i bezprecedensowej zbiórce. Transmisję z udziałem przedstawicieli Radia ESKA można było śledzić bezpośrednio na oficjalnym kanale youtubera. Organizatorzy gorąco zachęcają do obserwowania wydarzenia i wpłacania datków na rzecz podopiecznych fundacji, przypominając, że w tej walce każda przekazana złotówka ma ogromne znaczenie. Wbijajcie!

