Joanna Opozda wraca do gry! Pokazała, czym zajmie się po latach

Wielki powrót Opozdy! Po latach znów chce podbijać wybiegi i okładki

Przez ostatnie lata o Joannie Opoździe było głośno nie tylko za sprawą kolejnych projektów aktorskich. Media regularnie rozpisywały się o jej życiu prywatnym, a szczególnie o głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim i późniejszych sporach dotyczących wychowania syna Vincenta. Mimo licznych zawirowań celebrytka konsekwentnie rozwijała swoją karierę i pozostawała aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam zgromadziła setki tysięcy obserwatorów, którzy na bieżąco śledzą zarówno jej zawodowe sukcesy, jak i codzienność. Teraz gwiazda przekazała im wiadomość, której mało kto się spodziewał.

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Takiej Joanny Opozdy dawno nie było! Wraca do świata mody z przytupem

Choć dziś większość widzów kojarzy ją przede wszystkim z rolami w popularnych serialach, początki kariery Joanny Opozdy wyglądały zupełnie inaczej. Zanim trafiła na plan filmowy, próbowała swoich sił w modelingu. Brała udział w licznych sesjach zdjęciowych, kampaniach reklamowych i pozowała dla magazynów modowych.

Najwyraźniej dawna pasja znów dała o sobie znać. Na swoim instagramowym profilu aktorka opublikowała nagranie zza kulis profesjonalnej sesji fotograficznej. Internauci mogli zobaczyć zarówno przygotowania do zdjęć, jak i samą Opozdę pozującą przed obiektywem.

Część Kochani! Wracam z krótkim update. Ostatnio dużo się dzieje…o tym trochę później. Już teraz jednak dzielę się z Wami kulisami sesji dla @selective.stars . Tak. Wracam do modelingu, nie, nie rezygnuję z aktorstwa. Jestem bardzo podekscytowana.Trzymajcie kciuki! - napisała w sieci Opozda.

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Wideo szybko przyciągnęło uwagę fanów. Nie brakowało zachwytów nad wyglądem celebrytki oraz komentarzy sugerujących, że świat mody zdecydowanie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w jej przypadku.

Sama zainteresowana nie pozostawiła miejsca na domysły. Przyznała, że zamierza ponownie rozwijać się jako modelka. Jednocześnie uspokoiła fanów swojego aktorstwa, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z występów przed kamerą. Jak przyznała, jest bardzo podekscytowana tym, co przyniosą najbliższe miesiące.

Też nie możecie się doczekać?

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