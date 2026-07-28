Pol'and'Rock Festival 2026: Bramy Otwarte! Rusza Najpiękniejszy Festiwal Świata!

Odliczanie do startu festiwalu, który na stałe wpisał się w krajobraz polskiej sceny muzycznej, dobiegło końca. To nie tylko seria koncertów, ale przede wszystkim fenomenalna społeczność i duch wolności, który co roku przyciąga tysiące fanów rocka i metalu. W tym roku atmosfera zapowiada się równie gorąco, a organizatorzy zadbali o to, by każdy poczuł się częścią tej niezwykłej rodziny. Przygotujcie swoje festiwalowe zestawy – nadchodzi czas na prawdziwe święto muzyki!

Katarzyna Żak wspiera WOŚP. Aktorka mówi też o Jurku Owsiaku

Pol'and'Rock Festival 2026: Kiedy Rusza Najpiękniejszy Festiwal Świata?

Fanów rockowych brzmień z pewnością ucieszy wiadomość, że oficjalny start Najpiękniejszego Festiwalu Świata jest tuż, tuż! Chociaż bramy festiwalowego miasteczka zostały już otwarte, to na właściwe rozpoczęcie muzycznych celebracji nie trzeba będzie długo czekać. Oficjalnie 32. Pol’and’Rock Festival startuje w czwartek 30 lipca o godzinie 15:00. Na scenie wystąpią ikony światowego formatu, takie jak Godsmack, P.O.D. czy Dropkick Murphys. Nie zabraknie też gwiazd rodzimej sceny: Myslovitz, Dżemu czy Nocnego Kochanka. Na Małej Scenie (tylko z nazwy) zobaczymy m.in. zespoły wyłonione w Eliminacjach, na które zgłosiło się 700 zespołów. Dla pol'and'rockowej publiczności zagrają m.in. Lej Mi Pół, ADHD i Atmosphere z Marcinem Rozynkiem.

Gdzie Odbywa się Pol'and'Rock Festival 2026?

Tradycja festiwalowa zobowiązuje, a Pol'and'Rock Festival od kilku lat ma swoje stałe miejsce na mapie Polski. W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, festiwalowicze zbiorą się na Lotnisku Czaplinek-Broczyno. To właśnie ta przestrzeń ponownie stanie się domem dla tysięcy miłośników rocka i metalu, zapewniając idealne warunki do przeżywania muzycznych uniesień i budowania niezapomnianych wspomnień.

Na festiwalowiczów czekają także spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku gościć w niej będą m.in. Agata Kulesza czy Julia Szeremeta.

W ramach wydarzenia powstała także strefa „Bądź Zdrów”, dedykowana profilaktyce zdrowotnej. W tym miejscu, cztery razy dziennie prowadzone będą treningi, podobno idealne na rozgrzewkę przed koncertami.

Bezpieczeństwo Festiwalowiczów pozostaje priorytetem, dlatego nad zdrowiem uczestników Festiwalu czuwa zespół prawie 200 medyków, w tym lekarze, ratownicy, pielęgniarki, psycholodzy oraz wolontariusze z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Sercem operacji jest nowoczesny szpital polowy, który już pracuje. Dysponuje m.in. aparaturą RTG, USG oraz defibrylatorami. Na terenie Festiwalu rozmieściliśmy cztery punkty medyczne. Dzięki temu, każda osoba, która będzie potrzebować nawet najmniejszej pomocy – na przykład ze skaleczeniem – będzie mogła od razu liczyć na pomoc naszych medyków. Do dyspozycji służb jest flota składająca się z 7 karetek oraz 7 quadów, co pozwala na błyskawiczną reakcję w każdym punkcie lotniska Czaplinek - Broczyno.