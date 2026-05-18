Joanna Opozda uderza w polskie jury Eurowizji 2026. "Jest mi przykro i wstyd"

Eurowizja to już nie konkurs muzyczny? Opozda stawia sprawę jasno

Joanna Opozda zabrała głos na Instagramie kilkanaście godzin po finale Eurowizji 2026. Aktorka jednoznacznie pochwaliła kraje i artystów, którzy zdecydowali się zbojkotować konkurs lub publicznie sprzeciwić temu, co jej zdaniem dzieje się na świecie.

Mam ogromny szacunek do krajów i artystów, którzy zdecydowali się wycofać z Eurowizji lub otwarcie sprzeciwili się temu, co dzieje się obecnie na świecie. Dla mnie Eurowizja już dawno przestała być konkursem muzycznym. To konkurs polityczny i biznesowy, w którym pieniądze oraz interesy mają większe znaczenie niż ludzkie życie i elementarna empatia

- napisała Joanna Opozda na Instagramie.

Joanna Opozda grzmi: "Izrael nie powinien brać udziału w Eurowizji"

Aktorka nie kryła swoich poglądów w kwestii udziału Izraela w konkursie. Powołała się przy tym na precedens wykluczenia Rosji po inwazji na Ukrainę.

Nie potrafię przejść obojętnie obok cierpienia tysięcy niewinnych ludzi, dzieci palestyńskich i libańskich. Dlatego osobiście uważam, że Izrael nie powinien brać udziału w Eurowizji - tak samo, jak wykluczona została Rosja po ataku na Ukrainę. Standardy powinny być równe dla wszystkich

- podkreśliła aktorka.

Polskie jury przyznało Izraelowi 12 punktów

Bezpośrednim impulsem do wpisu Joanny Opozdy była decyzja polskiego jury, które oddało na Izrael maksymalne 12 punktów. W skład jury wchodzili: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański.

Jest mi zwyczajnie przykro i wstyd. Mam poczucie, że jako kraj wysłaliśmy Europie bardzo smutny sygnał

- podsumowała Joanna Opozda w mediach społecznościowych.

