Doda rozgrzała ludzi na koncercie Maty do czerwoności! Ta lateksowa stylizacja zapada w pamięć

Julita Buczek
2026-05-18 10:05

Doda ponownie przyciągnęła wszystkie spojrzenia internautów. Piosenkarka pojawiła się na koncercie Maty w odważnym, lateksowym kostiumie, który natychmiast wywołał burzę komentarzy w sieci. Jakby tego było mało, gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych seksowny i mocno emocjonalny wpis, w którym nie szczędziła mocnych słów pod adresem hejterów.

Piekielnie odważna Doda! Lateks, emocje i mocny przekaz do hejterów

Doda od lat uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Każde jej publiczne pojawienie się szybko staje się tematem numer jeden w mediach społecznościowych i portalach plotkarskich. Tym razem nie było inaczej - występ na wydarzeniu Maty oraz stylizacja artystki błyskawicznie rozpaliły internet. Wokalistka od dawna słynie z odważnych kreacji i pewności siebie, którą podkreśla zarówno na scenie, jak i poza nią. Jej najnowszy look ponownie podzielił opinię publiczną - jedni zachwycali się jej formą, inni nie kryli zaskoczenia śmiałym wyborem stylizacji.

Podczas koncertu Maty Doda pojawiła się w dopasowanym, lateksowym kostiumie, który mocno podkreślał jej sylwetkę. Stylizacja od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów i fanów, a zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły sieć. W komentarzach nie brakowało zarówno zachwytów, jak i krytycznych opinii.

Jednak to, co wydarzyło się później, jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym wprost odniosła się do komentarzy dotyczących jej wyglądu i wieku. W charakterystycznym dla siebie stylu podkreśliła, że jej forma jest efektem stylu życia, konsekwencji i regularnych treningów.

Doda zaznaczyła, że nie widzi nic dziwnego w tym, iż jej ciało przypomina sylwetkę osoby znacznie młodszej. W emocjonalnym poście podkreśliła, że na efekt pracuje się latami, a kluczowe są wybory, jakie podejmujemy na co dzień.

Nie zabrakło też ostrego odniesienia do hejterów. Wokalistka, znana z ciętego języka, w swoim wpisie ironicznie odniosła się do negatywnych komentarzy, sugerując, że krytyka tylko ją motywuje i nie robi na niej większego wrażenia. Jej słowa, utrzymane w charakterystycznym, prowokacyjnym tonie, szybko stały się viralem.

Dlaczego Wszystkich dziwi, że mam ciało dwudziestolatki? Nasze Ciało, nasz organizm jest odpowiedzią na nasze wybory życiowe, naszą konsekwencje i dyscyplinę. Twarz można "oszukać" ale ciało … jedynie tylko na siłowni o 5 min krótszy trening. Ps.: Kochani hejterzy - im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam. Jakąś dekadę temu powinno już to dać wam do myślenia, że mnie to jara. thx - napisała Doda w swoich mediach społecznościowych.

