Pop Up-Store Metalliki w Katowicach już działa. To gratka dla wszystkich fanów grupy!

Tegoroczny koncert Metalliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w ramach europejskiej trasy M72, zbliża się wielkimi krokami. Amerykański kwartet wystąpi w "Kotle Czarownic" po prawie osiemnastu latach przerwy (do tej pory zespół zagrał tutaj trzykrotnie: w 1991 w ramach legendarnego festiwalu Monsters of Rock, 2004 oraz 2008). Panowie zaprezentują się w tym miejscu 19 maja 2026 roku. Dzień wcześniej, 18 maja, o godz. 8:30. otwarto natomiast Pop Up-Store, czyli sklep z oficjalnymi gadżetami Metalliki.

Eska Rock_Metallica w 2024 zarobiła najwięcej na koncertach w Warszawie. Dane nie pozostawiają złudzeń

Pop Up-Store mieści się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) przy pl. Sławika i Antalla 1 w Katowicach, a dokładnie w Sali Wielofunkcyjnej A (wejście od ul. Olimpijskiej). Będzie on działał łącznie przez trzy dni. 18 i 19 maja w godz. 8:30-20:00, a 20 maja ciut krócej, bo od 8:30 do 18:00.

– To pełnowymiarowy, tymczasowy sklep z oficjalnym merchem, który oferuje znacznie bogatszy asortyment niż stoiska koncertowe. To właśnie tutaj fani będą mogli polować na unikaty: limitowane winyle, specjalne serie odzieży i gadżety zaprojektowane wyłącznie na polski przystanek trasy – czytamy na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Tak jak już zostało to wspomniane, sklep działający na pl. Konesera w Warszawie przy okazji lipcowych koncertów Metalliki w 2024 cieszył się ogromną popularnością. Kolejki były zdecydowanie czymś oczywistym. Nie inaczej jest w Katowicach.

Mieliśmy okazję być na miejscu tuż po oficjalnym otwarciu. W galerii zdjęciowej, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu, możecie zobaczyć, jak Pop Up-Store wygląda od środka i co można w nim kupić. Od razu zaznaczamy, że wybór jest naprawdę spory! W sprzedaży dostępne są chociażby:

Koszulka z husarzem - 200 zł

Plakat - 250 zł

Kostka do gitary - 100 zł

Winyl "72 Seasons" wydanie specjalne - 250 zł

Kubki plastikowe - cena 25 zł

Kubki ceramiczne - cena 75 zł

Książka Kirka Hammetta "The Collection" - 600 zł

Metallica Clue - cena 150 zł

Koszulki z logo zespołu, różne wzory - 125 zł

Poniżej natomiast przypominamy 5 ciekawostek o albumie Load z 1996: