Oficjalny sklep Metalliki w Katowicach jest już otwarty! Ceny gadżetów powalają! [ZDJĘCIA]

Szymon Bijak
2026-05-18 10:42

19 maja 2026 roku muzycy Metalliki, po raz kolejny, zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przy okazji tegorocznego koncertu, grupa – podobnie jak to miało miejsce w ramach występów w Warszawie w 2024 – otworzyła w Katowicach swój Pop Up-Store, czyli sklep, w którym można kupić wyjątkowe gadżety.

Tegoroczny koncert Metalliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w ramach europejskiej trasy M72, zbliża się wielkimi krokami. Amerykański kwartet wystąpi w "Kotle Czarownic" po prawie osiemnastu latach przerwy (do tej pory zespół zagrał tutaj trzykrotnie: w 1991 w ramach legendarnego festiwalu Monsters of Rock, 2004 oraz 2008). Panowie zaprezentują się w tym miejscu 19 maja 2026 roku. Dzień wcześniej, 18 maja, o godz. 8:30. otwarto natomiast Pop Up-Store, czyli sklep z oficjalnymi gadżetami Metalliki. 

Pop Up-Store mieści się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) przy pl. Sławika i Antalla 1 w Katowicach, a dokładnie w Sali Wielofunkcyjnej A (wejście od ul. Olimpijskiej). Będzie on działał łącznie przez trzy dni. 18 i 19 maja w godz. 8:30-20:00, a 20 maja ciut krócej, bo od 8:30 do 18:00. 

To pełnowymiarowy, tymczasowy sklep z oficjalnym merchem, który oferuje znacznie bogatszy asortyment niż stoiska koncertowe. To właśnie tutaj fani będą mogli polować na unikaty: limitowane winyle, specjalne serie odzieży i gadżety zaprojektowane wyłącznie na polski przystanek trasy – czytamy na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Tak jak już zostało to wspomniane, sklep działający na pl. Konesera w Warszawie przy okazji lipcowych koncertów Metalliki w 2024 cieszył się ogromną popularnością. Kolejki były zdecydowanie czymś oczywistym. Nie inaczej jest w Katowicach. 

Mieliśmy okazję być na miejscu tuż po oficjalnym otwarciu. W galerii zdjęciowej, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu, możecie zobaczyć, jak Pop Up-Store wygląda od środka i co można w nim kupić. Od razu zaznaczamy, że wybór jest naprawdę spory! W sprzedaży dostępne są chociażby:

  • Koszulka z husarzem - 200 zł
  • Plakat - 250 zł
  • Kostka do gitary - 100 zł
  • Winyl "72 Seasons" wydanie specjalne - 250 zł
  • Kubki plastikowe - cena 25 zł
  • Kubki ceramiczne - cena 75 zł
  • Książka Kirka Hammetta "The Collection" - 600 zł
  • Metallica Clue - cena 150 zł
  • Koszulki z logo zespołu, różne wzory - 125 zł

