Kolega stanął w obronie Joanny Opozdy! Mateusz Banasiuk wtrącił się w inernetowy spór. Kiedyś grali małżeństwo

Historia związku i rozwodu Joanny Opozdy oraz Antka Królikowskiego to gotowy scenariusz na film, choć niestety nie z happy endem. Zaczęło się niewinnie. W sierpniu 2021 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, jednak sielanka trwała zaledwie kilka miesięcy. Już na początku 2022 roku wszystko się rozpadło - pojawiły się kłótnie, oskarżenia i plotki o zdradzie. Co najbardziej szokujące, rozstanie nastąpiło, gdy aktorka była w ciąży.

Pozew rozwodowy trafił do sądu w lutym 2022 roku, zaraz po narodzinach Vincenta, ale zamiast szybkiego finału zaczęła się prawdziwa batalia. Pierwsza rozprawa odbyła się dopiero dwa lata później, a od tego czasu sprawa ciągnie się jak telenowela.

Opozda i Królikowski walczą w sądzie - o rozwód, alimenty, dziecko

Na sali sądowej od początku nie brakowało emocji. Pojawiali się coraz to nowi świadkowie, były wzajemne oskarżenia, spory o dziecko i alimenty. Wszystko to sprawiło, że rozwód trwa dłużej niż samo małżeństwo, które przestało istnieć po pół roku. Tymczasem aktorska para usiłuje oficjalnie zakończyć swój związek już od ponad 4 lat. Byli partnerzy unikają się jak ognia, za to chętnie komentują kwestie rozwodowe w sieci.

W kwietniu odbyła się kolejna rozprawa, a konflikt wybuchł ze zwiększoną siłą. Nie doszło do wydania wyroku, byli partnerzy nie zgadzają się bowiem w kwestii alimentów i opieki nad synem. Kilka dni po wizycie w sądzie Królikowski wydał długie oświadczenie, a Opozda mu odpowiedziała.

Banasiuk ujął się za Opozdą

Joanna postanowiła też walczyć o swoje dobre imię w komentarzach w mediach społecznościowych.

Informuję również jasno: Antoni Królikowski nigdy nie płacił żadnych alimentów mojej mamie. Takie rozwiązanie w ogóle nie funkcjonuje w polskim prawie. Dodatkowo, mimo że wniosłam o rozwód z orzeczeniem o winie, nie ubiegam się o alimenty na siebie. Wnoszę wyłącznie o alimenty na dziecko, które wychowuję samodzielnie i któremu poświęcam sto procent mojego czasu - pisała Opozda.

W dyskusję w sieci włączył się Mateusz Banasiuk, kolega po fachu i dobry przyjaciel aktorki. Opozda z Banasiukiem grała w "Pierwszej miłości" już w 2011 r. W serialu wzięli nawet ślub.

Polecam jednak wysłuchać, co w tej sprawie ma do powiedzenia Asia u siebie na Instagramie. Ten nagłówek jest stronniczy, pomija fakt, że pieniądze są na dziecko, steruje opinią publiczną, co doskonale widać po komentarzach - napisał Banasiuk.

Joanna Opozda opublikowała słowa kolegi na InstaStory i dodała: "Dzięki, Mati".

