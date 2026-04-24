Doda zaprosiła Łukasza Litewkę na randkę tuż przed jego śmiercią. Teraz błaga o coś zupełnie innego! "Nie odpuścimy!"

Łukasz Litewka i Doda. Co ich łączyło?

Doda to jedna z gwiazd, które dobrze znały Łukasza Litewkę. Poseł aktywnie działał i z politykami, i ze społecznikami, i z celebrytami, walcząc o dobro dzieci, zwierząt, ludzi chorych, biednych, opuszczonych. Niedługo przed tragiczną śmiercią polityka Doda rozmawiała z nim przy okazji transmisji charytatywnej Łatwoganga, a nawet żartobliwie zaprosiła go na randkę.

Następnego dnia Litewka zmarł potrącony przez auto. Jechał na rowerze i nie miał szans na przeżycie. Wykrwawił się z powodu doznanych obrażeń, pomoc medyków okazała się daremna.

Zobacz także: Laluna rozpacza po stracie Łukasza Litewki. Pokazała prywatne wiadomości i apeluje!

Gwiazda zareagowała na śmierć przyjaciela, pisząc:

Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu. Nie wierzę w wypadki. Ale co ja tam wiem. Jestem tylko załamaną piosenkarką, której pękło serce. Kontynuujmy to, co Łukasz w nas wszystkich zasiał, jego misja i idea nie umrą nigdy.

Zobacz także: Ukochana Łukasza Litewki domaga się rzetelnego śledztwa! To usłyszała od policji na miejscu wypadku

Doda apeluje do polityków, szuka świadków

Następnego dnia pokazała, jak wygląda miejsce wypadku - leśna droga i mnóstwo zniczy. A później na InstaStory zaapelowała do polityków o uruchomienie swoich wpływów tak, by nic nie zostało "zamiecione pod dywan"

Piękne i wzruszające są te wszystkie wpisy wszystkich kolegów posłów i nie tylko, ale teraz, w tym momencie, to bardziej my obywatele potrzebujemy od innych posłów reakcji. Ja jako piosenkarka nie jestem na tyle wpływowa, jeśli chodzi o świat policji, prokuratury (...). Następne 2-3 tygodnie są kluczowe, jeżeli chodzi o zbieranie wszelkich dowodów (...). Zamiast teraz pisać, jakim to przyjacielem on nie był, to po prostu zróbcie coś pożytecznego, wykorzystajcie swoje wpływy na to, żeby sprawa nie została zamieciona pod dywan. Oczekujemy skrupulatnego, rzetelnego śledztwa.

I dodała:

Wiemy już, że nie było monitoringu, wiemy też, że samochód był starej generacji, nie miał nośników, które rejestrowałyby to zdarzenie. Jeżeli ktokolwiek był w tym czasie w tych okolicach lub jechał za tym samochodem i miał możliwość rejestrowania, to bardzo prosimy o informacje, materiały.

Wspomniała też o tym, że trzeba zrobić sprawcy wypadku wszelkie możliwe badania.

Zobacz także: Seria wpisów Dominiki Chorosińskiej po śmierci Łukasza Litewki. Wspomniała o drażliwym temacie, internauci nie wytrzymali

Doda nie odpuści

Doda podkreśliła, że nie porzuci tego tematu.

Nie, nie odpuścimy. A wiecie dlaczego? Bo Łukasz zrobiłby dokładnie to samo dla nas. (...) Łukasz zasługuje na prawdę.

Zobacz także: Doda nie wierzy w przypadek! Mówi o zagadkowej śmierci Litewki

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka nie żyje. Laluna pokazała SMS-y i nalega na "totalne śledztwo"

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat