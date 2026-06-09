Tak wygląda jej willa po metamorfozie! Szelągowska odsłoniła wnętrza i wywołała burzę

To już finał remontu? Szelągowska chwali się domem w Hiszpanii i wywołuje zachwyt

Od miesięcy fani Doroty Szelągowskiej śledzą każdy etap remontu jej hiszpańskiej nieruchomości. Projektantka kupiła dom na Costa del Sol z myślą o stworzeniu miejsca pełnego słońca, spokoju i charakterystycznego śródziemnomorskiego klimatu. Choć nieruchomość wymagała gruntownych zmian, celebrytka od początku była przekonana, że kryje w sobie ogromny potencjał. Prace trwały długo i momentami wydawało się, że końca nie widać. Kurz, gruz, ekipy remontowe i niekończące się decyzje dotyczące wystroju stały się codziennością gwiazdy. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że metamorfoza zbliża się do finału.

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Tak wygląda jej dom po metamorfozie! Szelągowska odsłoniła wnętrza i wywołała burzę w sieci

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Szelągowska opublikowała nagranie, które błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów. Projektantka zestawiła archiwalne ujęcia pokazujące wnętrza podczas remontu z ich obecnym wyglądem. Różnica okazała się spektakularna!

Największe wrażenie robi centralny punkt domu - ogromny łuk oddzielający poszczególne części wnętrza. Dziś prezentuje się niezwykle elegancko i nadaje całej przestrzeni wyjątkowego charakteru. Jeszcze niedawno w tym miejscu leżały narzędzia, materiały budowlane i sterty kurzu.

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Za efektownym przejściem urządzono jadalnię, która od razu przyciąga wzrok. Drewniany stół, designerskie krzesła i stylowy kredens tworzą spójną całość. W meblu znalazły się książki, ceramika i dekoracje, które dodają wnętrzu unikalnego charakteru. Nie zabrakło także odważnych akcentów. Szczególną uwagę zwracają nietypowe lampy zawieszone nad stołem. Ich delikatny różowy kolor przełamuje spokojną kolorystykę pomieszczeń i dodaje całości lekkości. Równie ciekawie prezentuje się kuchnia. Jasne meble połączono z drewnianymi detalami i wyrazistą podłogą, która stała się jednym z najmocniejszych punktów aranżacji.

Pod opublikowanym nagraniem szybko zaroiło się od komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów, zachwycając się efektem. Głos zabrały również znane osoby z show-biznesu, które zgodnie przyznały, że metamorfoza robi ogromne wrażenie.

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