Szelągowska wyskoczyła z ofertą w sprawie kawalerki Łatwoganga, ale ten odmówił! Będzie licytacja

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-04-27 14:49

Liczni celebryci czekali w długiej kolejce, by odwiedzić kawalerkę oglądaną przez tłumy darczyńców w całej Polsce. Akcja "Diss na raka" wzruszyła wiele osób, które wsparły Fundację Cancer Fighters. Do grona zaangażowanych postanowiła dołączyć Dorota Szelągowska z zaskakującą ofertą. Łatwogang jej odmówił! Jaki będzie finał?

Szelągowska wyskoczyła z ofertą w sprawie kawalerki Łatwoganga, ale ten odmówił! Będzie licytacja
Zrzutka u Łatwoganga: Dorota Szelągowska z ofertą remontu

Kawalerkę Łatwoganga, który uruchomił rekordową transmisję charytatywną na swoim kanale na YouTube, odwiedziła prawdziwa plejada gwiazd. Wiele znanych osobistości również dołączyło do akcji, nawet jeśli nie mogli osobiście pojawić się w mieszkaniu youtubera. Jedną z tych postaci była znana projektantka wnętrz, Dorota Szelągowska. Prowadząca poświęcony remontom program dziennikarka zaproponowała niespodziewanie, że wyremontuje kawalerkę Łatwogangowi w zamian za organizację spektakularnego wsparcia dla chorujących dzieci.

"Ja bym chciała ci wyremontować chatę. Ty zrobiłeś tyle dobra. Zastanów się proszę nad tym, bo jesteś po prostu niewiarygodny" - powiedziała.

Szelągowska wyskoczyła z ofertą w sprawie kawalerki Łatwoganga, ale ten odmówił! Będzie licytacja
Youtuber odmówił. Remont trafił na aukcję

Propozycja, którą wystosowała Szelągowska, podzieliła widownię. Niektórzy internauci zarzucili jej brak taktu podczas śledzonej przez tysiące osób transmisji dotyczącej pomagania dzieciom. Łatwogang skromnie odrzucił ofertę i wprost odpowiedział projektantce, że najlepiej byłoby przekazać taki remont na charytatywną licytację.

"Ja bardzo doceniam. Ja tu sam ogarnę tę chatę, ja tu odmaluję. Wszystko ogarniemy. Najlepsze, co może być, to żeby oddać tę opcję na licytację i to by było dla mnie najlepsze" - skwitował Łatwogang.

Jak się okazuje, licytacja faktycznie dojdzie do skutku! Zebrane na poczet remontu w wykonaniu Szelągowskiej środki zasilą konto Fundacji Cancer Fighters, którą z ogromnym sukcesem wsparli Bedoes, Łatwogang, liczne gwiazdy i tysiące darczyńców. Warto przypomnieć, że niedawno również sama Dorotą Szelągowska opowiedziała o swoich trudnych przeżyciach związanych z diagnostyką guza piersi.

Sonda
Bierzesz udział w akcjach charytatywnych?
