Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze. Polska prokuratura zabiera głos!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-12 16:44

Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silvy Veras z domu Koniuszek, polskiej aktywistki mieszkającej od lat w Ekwadorze. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu w miejscowości Montanita. Kobieta zajmowała się m.in. ujawnianiem korupcji i nieprawidłowości przy obrocie gruntami.

Monika Silva Koniuszek
Autor: Lahistoriaec/ X (Twitter)

Śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jest śledztwo prokuratury w Olsztynie

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki Moniki Silvy Veras z domu Koniuszek. Informację przekazała w piątek prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego. Chodzi o podejrzenie nieumyślnego spowodowania śmierci. Zgodnie z art. 155 Kodeksu karnego za taki czyn grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jest to jednak rutynowa kwalifikacja, nie można mówić o żadnych ujawnieniu nieznanych dotąd szczegółów wydarzeń.

Monika Silva Veras od wielu lat mieszkała w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu w miejscowości Montanita, na południowym zachodzie kraju. Dzień później sprawa trafiła do polskich służb dyplomatycznych. W środę Ambasada RP w Limie poinformowała Prokuraturę Krajową o nienaturalnym zgonie polskiej obywatelki. Śledztwo w Ekwadorze prowadzi Prokuratura Regionu Santa Elena. Polska prokuratura chce uzyskać materiały z tamtejszego postępowania. Chodzi m.in. o dowody, dokumenty procesowe i ustalenia lokalnych organów ścigania.

Prokuratura Krajowa zwróciła się już do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady RP w Limie o działania dyplomatyczne wobec władz Ekwadoru. Celem jest zabezpieczenie dowodów, zanim zostaną one formalnie przekazane stronie polskiej. W sprawę włączono także Polskie Przedstawicielstwo przy Eurojust. Ma ono pomóc w wykorzystaniu międzynarodowych kanałów współpracy prawnej, w tym sieci IberRed.

Ekwadorczycy twierdzą, że Polka odebrała sobie życie. Ona wcześniej ujawniała, że dostaje groźby śmierci

Olsztyńska prokuratura prowadzi sprawę, ponieważ z ustaleń wynika, że ostatnie miejsce zamieszkania i pobytu Moniki Silvy Veras w Polsce znajdowało się na obszarze jej właściwości. Współpraca z Ekwadorem może być jednak trudniejsza niż w wielu innych sprawach. Polska i Ekwador nie mają dwustronnej umowy dotyczącej pomocy prawnej w sprawach karnych. Nie są też stronami tej samej umowy wielostronnej, która regulowałaby taką współpracę w tej sprawie. Podstawą działań ma być więc zasada wzajemności. Monika Silva Veras była prezesem fundacji La Integridad. Angażowała się w sprawy przejrzystości życia publicznego, ochrony środowiska oraz walki z korupcją. Ujawniała też nieprawidłowości przy obrocie ziemią. Według informacji cytowanych przez AFP kobieta wcześniej prosiła ekwadorskie władze o ochronę, bo obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu miały pojawić się wobec niej groźby śmierci.

Sonda
Byłeś kiedyś w Ameryce?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko prawdziwy omnibus może powalczyć o komplet
Pytanie 1 z 10
Ruszył piłkarski mundial! Tytułu zdobytego w Katarze broni reprezentacja:
ODWAŻNE SŁOWA LEPPERA! TO PRZEZ NIE ZGINĄŁ?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EKWADOR
RESZEL
OLSZTYN