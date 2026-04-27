Kim jest Łatwogang?

Łatwogang to tak naprawdę 23-letni Piotr z Warszawy. Wiele osób myli go z Patrykiem, choć jak streamer śmiał się - lepiej dla niego, bo im mniej o nim ludzie wiedzą, tym lepiej. Zasłynął w mediach głównie ze swojego contentu m.in. na TikToku. Współpracuje też z licznymi polskimi i światowymi gwiazdami. Nagrał m.in. piosenkę z Edem Sheeranem. Obecnie cała Polska go poznała dzięki charytatywnej akcji z Bedoesem. We współpracy z raperem i Fundacją Cancer Fighters, influencer prowadził ciągiem przez 9 dni live, podczas którego zbierano pieniądze. Dzięki niemu cała Polska otworzyła swoje serca, co pokazuje, że ten mądry i ambitny chłopak potrafi jednoczyć ludzi wokół siebie. Zebrał ponad 251 milionów złotych, a to nie wszystko - będą jeszcze licytacje.

Najlepsze akcje aktorów i piosenkarzy podczas streama u Łatwoganga

Można śmiało powiedzieć, że ogromną popularność streama w mediach sprawiła sama Doda. Podczas jednego z połączeń obdzwoniła połowę internetu, pogodziła się z Magdą Gessler i regularnie promowała live. Dzięki temu coraz więcej gwiazd zaczęło odwiedzać kawalerkę Łatwoganga.

Popisała się też Julia Wieniawa, która nie tylko załatwiła wpłatę od Apartu, ale również reklamowała zbiórkę i uzgodniła z TVN, aby podczas "Mam Talent!" wyświetlał się kod QR z linkiem do zbiórki. Podczas streama pocałowała się także namiętnie z jednym z braci Zdrójkowskich.

Widzów ujęła też postać Borysa Szyca, który nie tylko zorganizował jedzenie, ale również pilnował, aby Łatwogang coś zjadł. Podczas krótkich nieobecności młodego influencera Szyc dzwonił po znanych aktorach i zachęcał ich do promocji. Dodatkowo podzielił się smaczkami z filmu o "Heweliuszu". Widzowie byli załamani, gdy aktor musiał opuścić stream z powodów zawodowych.

Z pozytywnej strony pokazali się też tacy muzycy jak Natalia Schroeder, Mrozu, Grzegorz Hyży, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Vito Bambino, Golec Uorkiestra, którzy regularnie śpiewali podczas streama. Sanah przyniosła nawet ciasto bananowe - było one później z radością wcinane przez Łatwoganga.

Jednym z ciekawszych momentów było sprzątanie... kawalerki przez Maćka Musiała. Aktor zasłynął z tego, że dla WOŚP wystawił akcję, gdzie właśnie zwycięzca mógł wygrać sprzątanie mieszkania przez aktora w rytm "Explosion".

Można śmiało jednak powiedzieć, że jeden z najbardziej ikonicznych momentów wydarzył się tuż przed 16 - to wtedy Małgorzata Kożuchowska niczym Hanka z "M jak miłość" z impetem wbiegła w kartony, aby potem wylądować w ramionach Tomasza Karolaka.

Sportowcy też wspierają Łatwoganga

Sportowcy regularnie pokazują swoje wielkie serca. Podczas streamów wielu z nich pojawiło się osobiści, a ci, co nie mogli - łączyli się. Tak było z Robertem Lewandowskim czy Rafałem Sonikiem. Jednak to połączenie z Wojciechem Szczęsnym zostanie zapamiętane przez fanów. Marina na pewną kwotę zaoferowała, że mąż rzuci palenie. Mężczyzna szybko się postawił i powiedział, że zrobi to na 500 mln. Za to na mniejszą poprosi innego znakomitego zawodnika FC Barcelony - Lamine Yamala o nagranie "dissu" na raka. Nagrał on nawet specjalny filmik, który stał się viralem w całej Europie.

Artur Szpilka zaoferował się również z Arkadiuszem Wrzoskiem, że podczas live odbędą konkretny sparing. Początkowo miała to być walka próbna, ale przez obawy przy zdjęciu live - postawiono na grę w kamień/papier/nożyce i łapki.

Sebastian Fabijański idzie w ślady Magdy Boczarskiej. Można kupić jego taniec!

Influencerzy szaleli podczas streama Łatwoganga

Podczas streama Łatwoganga pojawiło się sporo przedstawicieli "nowych mediów", czyli instagramerzy, youtuberzy i szeroko pojęci influencerzy. Najbardziej warto jednak wyróżnić Wardęgę oraz Pateca, którzy czuwali nad Łatwogangiem - pilnowali porządku, snu oraz posiłków młodego streamera.

Warto też wspomnieć o Kasix, która jako pierwsza z kobiet w ramach akcji ogoliła swoją głowę. Dla wielu pozytywnie pokazała się także Julia Żugaj - dziewczyna razem z Roxie Węgiel odśpiewała "Barkę".

Innych może zaskoczyć fakt, że podczas tego streama doszło również do wielkiego pojednania między Wardęgą a Wersow.