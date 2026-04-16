Guz wykryty nagle! Szelągowska nie kryje emocji po diagnozie

Dorota Szelągowska przez lata przyzwyczaiła widzów do uśmiechu i pozytywnej energii w swoich programach. Tym razem odsłoniła zupełnie inne oblicze swojego życia - pełne lęku i walki o zdrowie. Gwiazda postanowiła opowiedzieć o dramatycznym momencie, kiedy dowiedziała się, że w jej piersi pojawiła się niepokojąca zmiana. To doświadczenie wywróciło jej świat do góry nogami.

Nikt się tego nie spodziewał! Szelągowska ujawnia prawdę o chorobie

Wszystko zaczęło się od rutynowych badań, które wcześniej nie wskazywały niczego groźnego. Tym większy był szok, gdy nagle pojawiła się informacja o zmianie, która szybko rosła. Choć początkowo unikała nazywania rzeczy po imieniu, w końcu musiała zmierzyć się z trudną prawdą. Diagnoza była dla niej jak cios.

Rozpoczął się wyścig z czasem - wizyty u specjalistów, kolejne badania i próby zachowania spokoju. Szelągowska trafiła pod opiekę lekarki, która nie tylko wdrożyła szybkie działania diagnostyczne, ale też dała jej ogromne poczucie bezpieczeństwa. Mimo to każdy dzień oczekiwania był dla niej ogromnym obciążeniem psychicznym.

Najtrudniejszym momentem okazała się biopsja. Prezenterka zdecydowała się przejść przez to sama, bez wsparcia bliskich na miejscu. Wspomina ten dzień jako niezwykle emocjonalny i bolesny - nie tylko fizycznie. Każde wkłucie, każdy gest personelu medycznego zapadł jej głęboko w pamięć. To właśnie wtedy najbardziej odczuła, jak kruche potrafi być poczucie bezpieczeństwa.

Prawdziwy dramat rozgrywał się jednak w jej głowie podczas oczekiwania na wyniki. Strach przed najgorszym scenariuszem mieszał się z nadzieją. Co ciekawe, sama starała się zachować spokój, podczas gdy jej bliscy przeżywali wszystko jeszcze intensywniej.

Okazało się, że mam guza w piersi (...) Moja zmiana ma dwanaście milimetrów. Szybko urosła (...) Onkolożka, do której trafiłam, jest wspaniała. Założyła mi kartę DILO, która znacznie przyspiesza diagnostykę, dała skierowania na badania i jakiś rodzaj spokoju (...) Z panią doktor przechodzę krok po kroku różne warianty raka piersi i rodzaje leczenia, i to mnie właśnie uspokaja (...) Mam zrobioną biopsję gruboigłową. Moje wycinki poszły na dno. To chyba dobrze. Wszystkie cztery. Pani pielęgniarka poklepywała mnie po ręce za każdym razem, kiedy lekarka wkłuwała się w moją pierś 20-centymetrową igłą do biopsji. Zapamiętam dotyk jej rękawiczki na zawsze. To było tak czułe i tak zmieniające absolutnie wszystko. Przytuliłam ją mocno przed wyjściem z gabinetu - mówiła Szelągowska w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

47

Sonda Lubisz Dorotę Szelągowską? tak nie nie znam