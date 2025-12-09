Dorota Szelągowska skrytykowała warszawską atrakcję. Zdecydowanie nie przypadła jej do gustu

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-09 8:30

Dorota Szelągowska, znana z programów wnętrzarskich i aktywności w mediach społecznościowych, postanowiła poczuć magię świąt i odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy pod Pałacem Kultury w Warszawie. Choć wydarzenie cieszy się ogromną popularnością, gwiazda przyznała otwarcie, że ta atrakcja zupełnie nie przypadła jej do gustu. Co jeszcze wyznała? Jej wypowiedź zaskoczy niejedną osobę!

Świąteczne jarmarki w stolicy od lat przyciągają tłumy spragnione klimatu, światełek i gorącej czekolady. W tym roku mieszkańcy Warszawy zyskali zupełnie nową atrakcję - bożonarodzeniowy kiermasz pod Pałacem Kultury. Od pierwszych dni stał się on jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w mieście. Nic dziwnego, że również Dorota Szelągowska postanowiła sprawdzić, czy panująca tam atmosfera jest równie magiczna, jak mówią odwiedzający. Okazało się jednak, że jej wrażenia są zupełnie inne.

Zobacz też: Lewandowska, Lis i Halejcio błysnęły nogami, ale to Socha zgarnęła show. Niby w sukni, a jakby bez!

Dorota Szelągowska skrytykowała jarmark bożonarodzeniowy pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

Dorota Szelągowska jest jedną z najpopularniejszych autorek programów wnętrzarskich, od lat dzieli się z fanami momentami z życia prywatnego. Tym razem zabrała swoich obserwatorów na spacer po nowym warszawskim jarmarku. W opublikowanej relacji przyznała, że choć liczyła na wyjątkowy klimat, poczuła raczej chaos niż magię świąt.

W tłumie odwiedzających, między straganami i jaskrawo oświetlonymi dekoracjami, projektantka nie czuła się zbyt komfortowo. Jej komentarz szybko rozgrzał internautów, którzy podzielili się na dwie grupy: tych, którzy zgadzają się z celebrytką, i tych, którzy uwielbiają nową atrakcję w Warszawie.

Mogę tylko powiedzieć, że ja i jarmark - no match. Nie ma - wyznała Dorota Szelągowska.

Na szczęście niecałe świąteczne oblicze Warszawy rozczarowało gwiazdę. Szelągowska przyznała, że rozświetlony Nowy Świat, od lat będący jedną z najbardziej klimatycznych ulic stolicy, wywarł na niej zupełnie inne wrażenie. Tysiące światełek, dekoracje i spacerowy klimat sprawiły, że od razu poczuła napływ świątecznej radości.  

Za to Nowy Świat super - wyjawiła Dorota.

Zobacz też: Stylowe pary na balu TVN-u. Show skradła gwiazda "Hotelu Paradise" z przystojnym ukochanym!

Zobacz naszą galerię: Dorota Szelągowska skrytykowała warszawską atrakcję. Dzieje się!

Dorota Szelągowska
21 zdjęć
Sonda
Lubisz jarmarki bożonarodzeniowe?
FB SE: Dorota Szelągowska pochwaliła się pokojem córki. W środku prawdziwe pobojowisko!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOROTA SZELĄGOWSKA