Świąteczne jarmarki w stolicy od lat przyciągają tłumy spragnione klimatu, światełek i gorącej czekolady. W tym roku mieszkańcy Warszawy zyskali zupełnie nową atrakcję - bożonarodzeniowy kiermasz pod Pałacem Kultury. Od pierwszych dni stał się on jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w mieście. Nic dziwnego, że również Dorota Szelągowska postanowiła sprawdzić, czy panująca tam atmosfera jest równie magiczna, jak mówią odwiedzający. Okazało się jednak, że jej wrażenia są zupełnie inne.

Dorota Szelągowska skrytykowała jarmark bożonarodzeniowy pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie

Dorota Szelągowska jest jedną z najpopularniejszych autorek programów wnętrzarskich, od lat dzieli się z fanami momentami z życia prywatnego. Tym razem zabrała swoich obserwatorów na spacer po nowym warszawskim jarmarku. W opublikowanej relacji przyznała, że choć liczyła na wyjątkowy klimat, poczuła raczej chaos niż magię świąt.

W tłumie odwiedzających, między straganami i jaskrawo oświetlonymi dekoracjami, projektantka nie czuła się zbyt komfortowo. Jej komentarz szybko rozgrzał internautów, którzy podzielili się na dwie grupy: tych, którzy zgadzają się z celebrytką, i tych, którzy uwielbiają nową atrakcję w Warszawie.

Mogę tylko powiedzieć, że ja i jarmark - no match. Nie ma - wyznała Dorota Szelągowska.

Na szczęście niecałe świąteczne oblicze Warszawy rozczarowało gwiazdę. Szelągowska przyznała, że rozświetlony Nowy Świat, od lat będący jedną z najbardziej klimatycznych ulic stolicy, wywarł na niej zupełnie inne wrażenie. Tysiące światełek, dekoracje i spacerowy klimat sprawiły, że od razu poczuła napływ świątecznej radości.

Za to Nowy Świat super - wyjawiła Dorota.

