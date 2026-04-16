Zaskakujące pytanie w "Milionerach"! Odpowiedź na nie znają TYLKO fani polskiego metalu!

"Milionerzy" to wciąż, mimo upływu lat, jeden z najchętniej oglądanych teleturniejów w Polsce. Został on opary na formacie, oryginalnie powstałym w Wielkiej Brytanii w 1998 roku. Na Wyspach jego prowadzącym był początkowo Chris Tarrant, obecnie zaś uczestników odpytuje Jeremy Clarkson.

W Polsce pierwszy odcinek "Milionerów" wyemitowano w 1999 roku. Nasze wydanie od brytyjskiego różni przede wszystkim fakt, iż od samego początku aż po dziś dzień prowadzącym program pozostaje nikt inny, jak Hubert Urbański. Polscy "Milionerzy" mieli kilka przerw w emisji, do tego przez lata show kojarzone było raczej ze stacją TVN. Nieoczekiwanie jednak w 2025 roku okazało się, że format został przejęty przez Polsat, gdzie można go oglądać od poniedziałku do czwartku o 19:55.

Specyfika "Milionerów" polega na tym, że aby wygrać główną, najwyższą nagrodę, należy wykazać się wiedzą z rozmaitych dziedzin. W programie nie brak pytań także z obszaru kultury, a nawet zawężając z muzyki, a jeszcze bardziej ściśle - gitarowych brzmień, także tych stricte metalowych!

Przekonał się o tym uczestnik gry, odcinek z którym wyemitowano we wtorek 14 kwietnia. Mikołaj, prawnik z Warszawy, świetnie radził sobie z odpowiedziami na kolejne pytania, aż w końcu na poziomie tego, za które zainkasować mógł aż 125 tysięcy złotych poproszony został o wykazanie się wiedzą, dotyczącą polskiej sceny metalowej. Pytanie, które otrzymał brzmiało: "Określenie "dżentelmeni metalu" kojarzy się z zespołem". Pan Mikołaj miał do wyboru cztery odpowiedzi:

Nocny Kochanek

TSA

Acid Drinkers

Behemoth

Uczestnik teleturnieju postanowił zaryzykować i wskazał na zespół TSA tłumacząc swój wybór, iż jest on najstarszy ze wszystkich innych wymienionych. Niestety, jego odpowiedź była błędna - "Dżentelmenami metalu" nazywa się powszechnie zespół Nocny Kochanek. Jest to nawiązanie do przełomowego debiutu formacji, Zdrajcy metalu, na którym, na 2. pozycji na trackliście, pojawia się właśnie utwór o tytule Dżentelmeni metalu. Pan Mikołaj zakończył tym samym grę, a studio opuścił ze zdobytą już gwarantowaną kwotą w wysokości 50 tysięcy złotych. Co ciekawe, Nocny Kochanek odnotował w swoich mediach społecznościowych fakt, iż pytano o niego w tak popularnym teleturnieju.