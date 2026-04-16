Jasnowidz Jackowski zobaczył katastrofę budowlaną w Polsce. Podał szczegóły przerażającej wizji

Jackowski o przyszłości Polski. Mówi o podziałach, katastrofie i drożyźnie

Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej transmisji na swoim kanale YouTube z 14 kwietnia podzielił się nową wizją dotyczącą przyszłości Polski i sytuacji na świecie. Jasnowidz z Człuchowa nakreślił scenariusz, który nie zakłada wojny w naszym kraju, jednak przewiduje szereg niepokojących wydarzeń.

Jackowski wskazuje, że według jego wizji w kraju ma rozpocząć się proces prowadzący do wewnętrznych podziałów.

- Polska nie zostanie zaatakowana, w Polsce nie będzie wojny. Zacznie się jednak pewien proces i będą to rzeczy niepokojące. Polska będzie podzielona. W Polsce dojdzie do jakiś podziałów - podaje Jackowski.

W jego ocenie ma to być proces stopniowy, który początkowo nie będzie widoczny, ale z czasem stanie się coraz bardziej odczuwalny.

- Na początku nic się nie będzie działo. Będzie się wydawało, że jest jakiś podział, ale kraj będzie dalej cały jako Polska. Potem ten proces będzie się zaostrzał i wielu obywateli zrozumie, że zapadły odgórnie jakieś decyzje, które będą dzielić Polskę. (...) Będzie to częściowe przejmowanie naszego kraju, dzielenie naszego kraju. Jesteśmy blisko tego okresu - ocenia jasnowidz z Człuchowa.

Wizja jasnowidza z Człuchowa. Zapowiedź „katastrofalnego wydarzenia” w Polsce

Jasnowidz mówił również o możliwym tragicznym zdarzeniu, które miałoby wstrząsnąć opinią publiczną w Polsce. W jego wizji pojawia się obraz dużej akcji służb ratunkowych i mediów.

- Coś katastroficznego wydarzy się w naszym kraju. Coś wybuchnie lub coś się zawali. To może być coś budowlanego, coś dużego, gdzie jest dużo ludzi. Być może z tego powodu będzie żałoba narodowa nawet. Możliwe, że będzie to miało coś wspólnego ze sportem - podaje Jackowski.

Krzysztof Jackowski wieszczy drożyznę i skutki konfliktów na świecie

Jackowski odniósł się także do sytuacji międzynarodowej, wskazując, że konflikt na Bliskim Wschodzie może mieć bezpośredni wpływ na gospodarkę i ceny. Zdaniem jasnowidza w najbliższym czasie może wzrosnąć cena ropy. W wizji pojawia się także wątek trudnej sytuacji w rolnictwie.

- Wielki nieurodzaj w rolnictwie w Europie lub w części Europy. Nieurodzaj w rolnictwie, czyli z plonami będzie duży nieurodzaj. Żywność w drugiej połowie lata lub pod koniec lata bardzo podrożeje. Ceny żywności staną się naprawdę bardzo wysokie. Będzie się o tym mówiło - zaznacza.

Nowa wizja jasnowidza z Człuchowa. Krzysztof Jackowski widzi spadek wartości pieniędzy

Jackowski odniósł się do możliwej sytuacji ekonomicznej w Polsce, wskazując na ryzyko spadku wartości pieniądza.

- Jeszcze w tym roku będzie się mówiło o 20-procentowym spadku wartości naszych pieniędzy. Czyli ich wartości nominalnej, o 20 procent mniej kupisz za swoje pieniądze. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji to by była ogromna inflacja - ocenia Jackowski.

Warto podkreślić, że są to osobiste przewidywania Krzysztofa Jackowskiego, które nie mają potwierdzenia w oficjalnych analizach czy prognozach ekspertów.

Kim jest Krzysztof Jackowski? Jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce

Krzysztof Jackowski z Człuchowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając popularność m.in. dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu aktualnych wydarzeń. Dziś regularnie publikuje swoje wizje w mediach i internecie, gdzie śledzi go szerokie grono odbiorców. Zarówno zwolenników, jak i sceptyków.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie