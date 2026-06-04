Quad uderzył w drzewo! Nie żyje 30-latek

Tragiczny wypadek quada pod Ełkiem. Nie żyje 30-letni mężczyzna

We wtorek wieczorem w miejscowości Mazurowo w gminie Kalinowo doszło do tragicznego wypadku quada. Zginął 30-letni mężczyzna kierujący pojazdem. Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny I dokładny przebieg wypadku. Do zdarzenia doszło 2 czerwca na terenie powiatu ełckiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-latek jechał quadem, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Z nieustalonych dotąd przyczyn quad zjechał z toru jazdy i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli reanimację mężczyzny, jednak jego obrażenia okazały się zbyt poważne. Pomimo wysiłków medyków życia 30-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Kierowca zginął, choć miał na głowie kask. Nie wiadomo, czemu uderzył w drzewo

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ełku, dotychczasowe ustalenia wskazują, że kierowca miał na głowie kask. Nie wiadomo jednak, co dokładnie doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Po zakończeniu akcji ratunkowej policjanci przeprowadzili czynności procesowe na miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i dokumentowali okoliczności wypadku. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w wyjaśnieniu przyczyn śmierci. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ełku. Śledczy będą analizować wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu oraz warunki panujące w chwili wypadku.

To kolejny tragiczny wypadek z udziałem quada, do którego doszło na Warmii i Mazurach. Policja przypomina, że choć tego typu pojazdy są popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, wymagają dużej ostrożności oraz odpowiedzialnej jazdy. Nawet chwila nieuwagi lub utrata kontroli nad pojazdem może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Sonda Czy dzieci powinny jeździć same na quadach i minimotorach? Tak Nie

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