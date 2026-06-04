Deszczowy początek i koniec weekendu w Gdańsku. Prognoza zapowiada jeden dzień przerwy

Pogoda w Gdańsku: 5-7 czerwca

Weekend w Gdańsku upłynie pod znakiem zmiennej aury. Najważniejszym elementem pogody będą opady deszczu, które pojawią się w dwa z trzech dni. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać w okolicach 19 stopni Celsjusza, natomiast noce przyniosą zauważalne różnice. Największy kontrast w pogodzie odczujemy między sobotą a pozostałymi dniami weekendu.

Deszczowy piątek na początek

Piątek, 5 czerwca, przywita mieszkańców Gdańska chmurami i deszczem. Synoptycy prognozują słabe opady, które mogą towarzyszyć przez większą część dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 19 stopni, a w najchłodniejszym momencie nocy temperatura spadnie do około 12°C. Towarzyszyć nam będzie także odczuwalny wiatr, wiejący z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota z przerwą od deszczu

Wyraźna zmiana aury nastąpi w sobotę, 6 czerwca. Tego dnia w Gdańsku nie należy spodziewać się opadów. Niebo będzie jednak w pełni pokryte chmurami. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu z temperaturą sięgającą 19 stopni, ale jednocześnie przyniesie najchłodniejszą noc – temperatura minimalna spadnie do około 11°C. Wiatr wyraźnie osłabnie, a jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Niedziela znów z opadami

W niedzielę, 7 czerwca, deszczowa pogoda powróci nad Gdańsk. Prognozy wskazują, że tego dnia opady mogą być nieco intensywniejsze niż w piątek. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę i wyniesie blisko 19 stopni. Znacznie cieplejsza będzie natomiast noc, podczas której termometry nie wskażą mniej niż 14°C. Prędkość wiatru pozostanie umiarkowana, na poziomie 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Zmienna pogoda w Gdańsku sugeruje elastyczne planowanie weekendu. Deszczowy piątek i niedziela mogą być dobrą okazją do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w galeriach, muzeach czy kawiarniach. Z kolei sobota, mimo pochmurnego nieba, będzie idealnym dniem na spacer. Brak deszczu pozwoli swobodnie cieszyć się miastem, warto więc wykorzystać tę kilkunastogodzinną przerwę od opadów na aktywności na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather