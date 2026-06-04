Największe lotnisko świata znajduje się w Arabii Saudyjskiej

Kiedy myślimy o największych lotniskach świata, zwykle przychodzą nam do głowy gigantyczne porty lotnicze w Dubaju czy Pekinie. Tymczasem rekordzistą pod względem powierzchni jest położone w Arabii Saudyjskiej King Fahd International Airport. Ten imponujący port lotniczy znajduje się w pobliżu miasta Dammam i zajmuje około 776 kilometrów kwadratowych, co czyni go największym lotniskiem na świecie.

King Fahd International Airport

Lotnisko zostało oficjalnie otwarte dla ruchu pasażerskiego w 1999 roku, a więc w 2025 roku obchodziło 26. rocznicę działalności. Co ciekawe, choć teren portu jest ogromny, tylko część została zagospodarowana pod pasy startowe, terminale i infrastrukturę lotniczą. Fotografie tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największe lotnisko świata. King Fahd International Airport [ZDJĘCIA]

8

Gigantyczny teren większy niż kraj

Na obszarze lotniska znajdują się dwa równoległe pasy startowe o długości 4 kilometrów każdy, nowoczesny terminal pasażerski oraz liczne obiekty pomocnicze. Mogłoby się wydawać, że największe lotnisko świata obsługuje również największą liczbę pasażerów, lecz nic bardziej mylnego. Pod względem ruchu lotniczego i liczby podróżnych saudyjski port pozostaje daleko za światowymi liderami. Co ciekawe, powierzchnia lotniska jest większa od całego Bahrajnu, niewielkiego państwa położonego w Zatoce Perskiej.

Ukryty gigant wśród lotnisk

Mimo rekordowej powierzchni pasażerowie rzadko odczuwają ogrom King Fahd International Airport. Terminal znajduje się w jednym miejscu, a rozległe tereny wokół - jak wspominaliśmy - pozostają w dużej mierze niezagospodarowane. Rekordowa powierzchnia sprawia jednak, że od ponad dwóch dekad pozostaje ono niekwestionowanym liderem światowego rankingu pod tym względem.