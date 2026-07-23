Pogoda w Gdańsku: 24-26 lipca

Mieszkańcy Gdańska w najbliższy weekend doświadczą dynamicznej pogody. Prognozy wskazują na spore wahania temperatury i powracające opady deszczu. Najcieplejszym i jednocześnie jedynym suchym dniem będzie sobota, co warto uwzględnić przy planowaniu wolnego czasu.

Chłodny i deszczowy początek weekendu

Piątek, 24 lipca, przywita gdańszczan umiarkowanym zachmurzeniem i stosunkowo niską temperaturą. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 20 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Tego dnia mogą wystąpić również przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s, nie wpływając znacząco na odczuwalną temperaturę.

Sobota przyniesie wyraźną poprawę

Znacząca zmiana aury nastąpi w sobotę. To będzie najcieplejszy dzień weekendu w Gdańsku, z temperaturą sięgającą nawet 25 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, prognozy nie przewidują tego dnia żadnych opadów. Mimo to niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13 stopni. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek.

Powrót deszczu w niedzielę

Niestety, dobra pogoda nie utrzyma się do końca weekendu. W niedzielę, 26 lipca, do Gdańska powrócą opady deszczu, choć nie powinny być intensywne. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w sobotę i wyniesie około 23 stopnie Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już cieplejsza, z temperaturą około 16 stopni. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, osiągając prędkość blisko 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Zmienna aura sugeruje, by elastycznie podejść do weekendowych planów. Sobota, jako jedyny dzień bez deszczu i z najwyższą temperaturą, będzie idealna na dłuższe spacery, wyjście na plażę czy spędzenie czasu w miejskich parkach. Mimo dużego zachmurzenia, brak opadów zachęci do aktywności na świeżym powietrzu. Z kolei deszczowy piątek i niedziela to dobra okazja, by skorzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta lub wybrać się do jednej z lokalnych kawiarni czy restauracji.

Dane pogodowe: OpenWeather