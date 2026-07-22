Zmiany w szkołach od 1 września. MEN szykuje nowe zasady

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-22 9:03

Już wkrótce środowisko szkolne zmierzy się z istotnymi modyfikacjami w systemie oceniania. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowelizację rozporządzenia, która ma uporządkować aktualne przepisy i wdrożyć świeże pomysły. Główne reformy dotkną prac domowych, chociaż to zaledwie początek zaplanowanych innowacji.

Uczniowie w klasie podnoszą ręce do góry podczas lekcji. O zmianach w zasadach oceniania przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmianę zasad oceniania

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wstępną wersję zmian w dokumencie regulującym kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Głównym założeniem nowych regulacji jest ujednolicenie procedur funkcjonujących w placówkach oświatowych, a także wyjaśnienie tych aspektów, które w codziennej praktyce szkolnej rodziły niejasności. Zaktualizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2026 roku.

Zadania domowe bez ocen, ale ich realizacja wpłynie na wynik ucznia

Największe zainteresowanie wzbudzają zapowiadane modyfikacje w zakresie zadań domowych. Przygotowany dokument nie zakłada przywrócenia tradycyjnych ocen w postaci stopni za tę formę aktywności. Uczniowie nadal nie będą karani ani nagradzani stopniami za zrobienie bądź niezrobienie zadania w domu.

Nie znaczy to jednak, że zadania zadawane do domu zupełnie stracą na znaczeniu. Według propozycji resortu edukacji pedagodzy będą mogli wziąć pod uwagę regularność w odrabianiu lekcji przy określaniu oceny śródrocznej oraz rocznej. W praktyce systematyczny wysiłek ucznia może wpłynąć na ostateczny stopień z danego przedmiotu.

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Modyfikacje obejmą również zasady oceniania zachowania

W projekcie nowelizacji ujęto również bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące ustalania ocen z zachowania. Kadra pedagogiczna ma skupić się nie tylko na tym, czy uczeń przestrzega szkolnego statutu, ale również na jego codziennej postawie. Oceniając zachowanie, nauczyciele uwzględnią m.in. realizację obowiązków szkolnych, kulturę osobistą i poszanowanie innych, gotowość do brania odpowiedzialności za własne czyny, przestrzeganie reguł bezpieczeństwa oraz umiejętność współdziałania z kolegami i gronem pedagogicznym.

Weryfikacja wiedzy wyłącznie na terenie placówki

W przygotowanym dokumencie znalazły się także regulacje odnoszące się do egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności. Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie wyraźnie zaznaczyć, że tego rodzaju formy sprawdzania wiedzy muszą być przeprowadzane w trybie stacjonarnym, w budynku szkolnym, w warunkach gwarantujących, że uczeń pracuje samodzielnie.

Na ten moment zaproponowane zmiany mają status projektu rozporządzenia. Jeśli procedura legislacyjna przebiegnie pomyślnie i przepisy zostaną zatwierdzone, wejdą w życie z początkiem września. To oznacza, że nowe regulacje zaczną obowiązywać uczniów już od pierwszych dni nadchodzącego roku szkolnego.

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