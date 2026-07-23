Słynne sanatorium na plaży w Gdyni popada w ruinę. Z dawnej dumy miasta pozostały tylko mury

Gdyńskie sanatorium zachwycało kuracjuszy z całej Polski

Charakterystyczna rotunda usytuowana nad samym brzegiem morza w Orłowie to widok doskonale znany mieszkańcom Trójmiasta. Niegdyś stanowiła ona serce renomowanego uzdrowiska, którym w epoce PRL szczyciła się cała Gdynia, a wyjazd na tutejszy turnus uchodził za prawdziwy luksus.

Dom Profilaktyczno-Wypoczynkowy „Zdrowie” otworzył swoje podwoje dla pierwszych gości w 1962 roku, oferując początkowo trzy piętra przestrzeni sanatoryjnej. Szybko jednak okazało się, że ogromne zainteresowanie wymaga rozbudowy, dlatego w 1967 roku kompleks powiększono o kolejną kondygnację i charakterystyczną stołówkę na planie koła, która z czasem stała się wizytówką ośrodka.

Luksusowe sanatorium nad brzegiem morza

W szczytowym okresie działalności budynek dysponował 160 miejscami noclegowymi, a poziom świadczonych tu usług budził autentyczny podziw odwiedzających, nieprzyzwyczajonych do takich wygód. Wyjątkowy charakter miejsca potęgowała genialna wręcz lokalizacja – połączenie bliskości morskich fal i leśnego spokoju stwarzało doskonałe warunki do zdrowotnego wypoczynku.

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Opuszczone sanatorium w Gdyni

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Dlaczego Dom Wypoczynkowy w Gdyni obrócił się w ruinę?

Upadek świetności tego miejsca był procesem stopniowym, ściśle powiązanym z transformacją ustrojową po 1990 roku. Odcięcie od państwowych subwencji uderzyło w podstawy finansowe obiektu, a nowe realia rynkowe, w tym prywatyzacja i zmieniające się preferencje turystów, skutecznie pogłębiły kryzys, prowadząc do powolnej degradacji dawnej perły wybrzeża.

Ostateczny koniec działalności nastąpił w 2005 roku, oficjalnie z powodu ryzyka osunięcia się sąsiedniego klifu. Mimo hucznych obietnic lokalnych władz o rychłym zburzeniu niszczejących murów i budowie nowoczesnego hotelu, teren utknął w martwym punkcie. Zamiast luksusowej inwestycji, w prywatnych rękach pozostała jedynie przygnębiająca pamiątka dawnych lat, która z roku na rok coraz bardziej straszy swoim wyglądem.