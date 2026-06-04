Policjanci przecierali oczy, gdy zobaczyli, co trzymał w zeszycie od matematyki. Uczeń trafi przed sąd rodzinny

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-04 14:30

Zamiast zeszytów i szkolnych przyborów miał przy sobie narkotyki! Policjanci z Wejherowa zatrzymali nieletniego, który w swoim plecaku ukrywał marihuanę, haszysz oraz substancję przypominającą amfetaminę. Zabronione środki były schowane między kartkami z odręcznymi notatkami z lekcji. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny, a nastolatek będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojego zachowania.

Policjanci przecierali oczy, gdy zobaczyli, co trzymał w zeszycie od matematyki. Uczeń trafi przed sąd rodzinny

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Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Policjanci zajrzeli do jego plecaka. Między notatkami z matematyki ukrywał narkotyki

Kilka dni temu policjanci z Redy zatrzymali nieletniego mieszkańca powiatu, wobec którego istniało podejrzenie posiadania narkotyków. Przypuszczenia funkcjonariuszy szybko się potwierdziły. Podczas kontroli ujawnili przy nastolatku zabronione substancje.

To, co znaleźli w jego szkolnym plecaku, z pewnością zaskoczyło funkcjonariuszy.

- Zamiast szkolnych książek i przyborów do nauki w plecaku nieletniego policjanci znaleźli narkotyki ukryte w woreczkach strunowych, zawinięte w srebrną folię, schowane pomiędzy kartkami z odręcznymi notatkami z lekcji matematyki, które posłużyły do ukrycia zabronionych substancji. Policjanci zabezpieczyli marihuanę, haszysz oraz biały proszek o cechach amfetaminy – informują mundurowi.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Nieletni musi liczyć się z konsekwencjami

Zabezpieczone substancje zostały zważone, wstępnie sprawdzone narkotestami i umieszczone w specjalnej kopercie. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze zespołu do spraw nieletnich. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie chłopaka.

- Sąd może zastosować wobec niego różnego rodzaju środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, w tym m.in. skierowanie do odpowiedniej placówki leczniczej. W zależności od okoliczności sprawy oraz stopnia demoralizacji nieletniego możliwe jest również zastosowanie dalej idących środków przewidzianych przez obowiązujące przepisy – dodają funkcjonariusze.

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