Zamaskowany klient napadł na sklep i sterroryzował ekspedientkę! Wszystko dla kilkuset złotych

Groził ekspedientce przedmiotem przypominającym broń. Chciał pieniędzy z kasy

Szokujące sceny na Pomorzu! Zgłoszenie trafiło do dyżurnego człuchowskiej policji w godzinach południowych. Wynikało z niego, że w jednym ze sklepów na terenie gminy Debrzno doszło do rozboju. Sprawca miał użyć przedmiotu przypominającego broń, a następnie uciec ciemnym audi bez tablic rejestracyjnych. Policjanci natychmiast ruszyli w teren i rozpoczęli poszukiwania.

Do sprawy włączyli się kryminalni oraz grupa dochodzeniowo-śledcza.

- Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca i czynności procesowe. Z ustaleń policjantów wynikało, że 20-letni mieszkaniec gminy Człuchów przyjechał na miejsce pojazdem, zamaskowany wszedł do sklepu i trzymając w ręce przedmiot przypominający broń wycelowany w ekspedientkę zagroził jej i zażądał pieniędzy – informują policjanci z Pomorza.

Sterroryzował ekspedientkę i zgarnął gotówkę. 20-latek długo nie nacieszył się łupem

Przerażona ekspedientka, obawiając się o własne życie i zdrowie, otworzyła kasę. Napastnik zabrał znajdującą się w niej gotówkę. Było to około 600 zł. Po wszystkim mężczyzna wybiegł ze sklepu i odjechał w pośpiechu. Ucieczka nie trwała jednak długo.

- Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom policjantów sprawca został zatrzymany, a skradzione mienie odzyskane – dodają mundurowi.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu.

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