Krzysztof Jackowski o pogodzie na 2026 rok. Takie lato przewiduje jasnowidz z Człuchowa

Pogoda w 2026. Kapryśny początek roku i nadzieja na ocieplenie

Początek 2026 roku zaskoczył pogodą. Najpierw Polaków zaskoczył nagły atak zimy, a następnie pojawiły się marznące opady i groźna gołoledź. Choć mamy już kwiecień, pogoda nadal nie zachwyca, a synoptycy twierdzą, że na prawdziwą wiosnę musimy jeszcze poczekać do połowy miesiąca.

Zgodnie z długoterminową prognozą, maj zapowiada się spokojnie i stabilnie. Temperatury w całym kraju mają utrzymywać się w pobliżu normy. To przełoży się na przyjemną, typowo wiosenną pogodę, a wyraźne ocieplenie ma nadejść w czerwcu. Według prognoz IMGW pojawi się wtedy prawdziwe lato. Temperatury będą wyraźnie powyżej normy. Średnie wartości mają być wysokie m.in. ponad 15–16°C w Gdańsku i nawet 17–18°C we Wrocławiu.

A jak zapowiada się lato? Warto pamiętać, że prognozy sięgające kilku miesięcy naprzód nie dają pełnej pewności. Już zimą jasnowidz Jackowski podkreślał, że spełniła się jego wizja silnych mrozów, a przy okazji przywołał kolejną przepowiednię — dotyczącą drugiej połowy 2026 roku.

Jasnowidz ostrzega przed latem 2026. „To lato też będzie brzydkie”

Najwięcej niepokoju jasnowidz wiąże z latem 2026 roku. Już na wstępie zaznaczał, że jego przewidywania nie są optymistyczne. Jak ocenia, poprzednie lato było chłodne i deszczowe, a nadchodzące może wyglądać bardzo podobnie.

– Nawet nie chce mi się mówić. To lato też będzie "brzydkie". Niestety ostatnio lata w lecie jest bardzo niewiele. Słońca prawie nie ma – tłumaczył Jackowski.

Według Krzysztofa Jackowskiego czasy stabilnych, słonecznych wakacji należą już do przeszłości.

– Skończył się czas upalnych miesięcy. Teraz one będą bardzo zmienne – dodał jasnowidz z Człuchowa.

Krzysztof Jackowski od lat budzi emocje swoimi wizjami

Krzysztof Jackowski z Człuchowa uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Od lat przekonuje, że dzięki intuicji i wizjom potrafi przewidywać przyszłość. Regularnie odnosi się m.in. do wydarzeń politycznych, katastrof, konfliktów zbrojnych, a także prognozuje pogodę.

Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając rozgłos dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu bieżących wydarzeń. Obecnie swoje wizje publikuje zarówno w mediach, jak i w internecie, gdzie przyciąga szeroką publiczność — zarówno zwolenników, jak i krytyków jego działalności.

