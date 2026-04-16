Szok! Już prawie rok temu Maria Prokop opuściła wspólną willę? "Spełniłam marzenie"

Marcin Prokop i Maria Prokop rozstali się ponad rok temu?

We wtorek, 14 kwietnia, jak grom z jasnego nieba na fanów "Dzień Dobry TVN" spadła szokująca informacja - ulubieniec widzów, Marcin Prokop, rozwiódł się z żoną, trenerką jogi Marią Prokop, po 20 latach! Para, która doczekała się wspólnej, dorosłej już córki Zofii ogłosiła znienacka rozstanie na Instagramie.

"Tak wyglądają ludzie, którzy bardzo się lubią, szanują i wspierają. Którzy przeżyli ze sobą ponad 20 lat i mimo, że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem. Dla niektórych rozwód to koniec wspólnego świata. Dla nas - był początkiem nowego. Innego, ale bardziej dopasowanego do tego, kim dzisiaj jesteśmy i dokąd osobno szczęśliwie zmierzamy. “Dobre rozstanie” brzmi jak oksymoron, ale - jak się okazuje - jest całkiem możliwe. Chcieliśmy, żebyście usłyszeli o tym od nas, bo wydaje nam się to uczciwe wobec ludzi, którzy nas obserwują, a więc - jak zakładamy - dobrze nam życzą. To wszystko, co chcemy na ten temat powiedzieć. Dziękujemy, można się rozejść"

- napisali na swoich profilach Marcin Prokop i Maria Prokop, co wywołało prawdziwą burzę w sieci.

Marcin Prokop i Maria Prokop od dawna żyli na dwa domy

Wielu zaczęło się zastanawiać od jak dawna para nie jest razem, skoro zdążyli się już rozwieść. W sieci bardzo rzadko wrzucali wspólne posty, na salonach też raczej nie bywali razem, więc mogli prowadzić oddzielne życia i nikt o tym nie wiedział. "Już od dawna nie są razem" - zdradza nam osoba z TVN.

Z resztą właściwie tak było - Maria Prokop od dawna dzieliła życie między Polskę, a Teneryfę, gdzie ma dom i naucza jogi. Z kolei Marcin Prokop wiele czasu spędza na podróżach, zwłaszcza w Stanach, gdzie z bratem kręci program "Stany Prokopa".

Maria Prokop pokazała nowe mieszkanie?

Na ich instagramach ex-małżeństwa, które rozstało się po 20 latach zgodnego życia, znaleźliśmy pewne wskazówki. Z postów Marii Prokop wynika, że jeszcze w czerwcu 2025 roku mieszkała w willi na Żoliborzu, gdzie kręciła filmiki z ćwiczeniami.

W lipcu 2025 pochwaliła zupełnie innymi wnętrzami. Czyżby przeniosła się do nowego lokum na Żoliborzu? Z salonu wspólnego domu zabrała ulubiony obraz i krzesło, reszta jednak wygląda zupełnie inaczej. To tam oznaczyła dekoratorkę wnętrz i napisała, że "spełniło się jej marzenie". Od tego czasu, gdy nie przebywa na Teneryfie, to właśnie z tego - bardzo różowego i kobiecego mieszkania nadaje do fanek na Instagramie.

Co ciekawe - na profilu Marcina Prokopa jako lokalizacja od dłuższego czasu wyświetla się Grochów.

