Nastolatek zginął pod Iławą. Jego mama przyjechała na miejsce. "Tej rozpaczy nie da się opisać"

Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje nastolatek

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 16 kwietnia, ok. godz. 9 w okolicach Susza w powiecie iławskim. Na linii kolejowej Susz–Prabuty pociąg Pendolino relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna potrącił młodego chłopaka. Nastolatek zginął na miejscu.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie pod nadzorem prokuratora. W związku z wypadkiem należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu kolejowym, które mogą potrwać kilka godzin. Do ustaleń służb będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Nieoficjalne ustalenia. Możliwy dramat osobisty

Jak informuje „Kurier Iławski”, wiele wskazuje na to, że mogło to być celowe działanie nastolatka. Chłopak miał przyjechać rowerem w okolice przejazdu prowadzącego pod torami.

- Według świadków, kręcił się w okolicy nasypu kilka razy. A potem nagle usłyszano gwizd hamującego pociągu Pendolino relacji Warszawa - Gdynia. Na miejsce przyjechała matka. Tej rozpaczy nie da się opisać... Mieszkańcy przypuszczają, że mogło chodzić o nękanie przez młodzież w szkole - podaje Kurier Iławski.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

